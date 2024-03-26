Тікав з України: прикордонники врятували 22-річного одесита, який ледь не замерз у річці Турунчук

Про це повідомляє телеграм-канал ДПСУ.

На шляху до Молдови 22-річний одесит намагався незаконно подолати дві річки – Турунчук і Дністер, – проте ледь не загинув.

"Інформацію про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, надав прикордонникам місцевий житель. Тож, подолавши хащі верболозу й очерету, охоронцям кордону вдалося допомогти парубкові. Медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що незаконні й екстремальні способи перетинання кордону становлять небезпеку для життя та здоровʼя.