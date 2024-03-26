Тікав з України: прикордонники врятували 22-річного одесита, який ледь не замерз у річці Турунчук
У вівторок, 26 березня, прикордонники врятували хлопця від загибелі: 22-річний одесит намагався втекти у Молдову, але ледь не замерз у річці
Про це повідомляє телеграм-канал ДПСУ.
На шляху до Молдови 22-річний одесит намагався незаконно подолати дві річки – Турунчук і Дністер, – проте ледь не загинув.
"Інформацію про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, надав прикордонникам місцевий житель. Тож, подолавши хащі верболозу й очерету, охоронцям кордону вдалося допомогти парубкові. Медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок", - розповіли у ДПСУ.
Прикордонники наголосили, що незаконні й екстремальні способи перетинання кордону становлять небезпеку для життя та здоровʼя.
- 20 березня на Одещині прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону: затримали двох організаторів та вісьмох ухилянтів в костюмах хімзахисту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.31Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе