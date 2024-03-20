Частину суми за перетин кордону заплатили криптою: на Одещині затримали ухилянтів у костюмах хімзахисту та їхніх провідників

Про це інформує ДПСУ.

Як розповіли прикордонники, двоє організаторів каналу просили за свої послуги по 5300 доларів з людини, частину цієї суми, а саме тисячу доларів, вони просили перерахувати на криптогаманець. Своїх клієнтів вони підвозили до одного з сіл прикордоння та давали вказівки щодо їхніх подальших дій.

"Позаяк маршрут мав проходити через Кучурганський лиман, то за своїх клієнтів ділки подбали заздалегідь. Для цього екіпірували їх у заброди захисного костюма", - йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали неподалік села Градениці Біляївського району Одещини.

Двом організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Їм уже обрали запобіжний захід. Водночас на вісьмох чоловіків, яким вони мали допомогти перетнути кордон, склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.