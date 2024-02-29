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Обмотались ізотермічними ковдрами, щоб бути непомітними для тепловізорів: на Одещині затримали 4 ухилянтів

29 лютого, 2024 четвер
15:07
Суспільство

На Одещині затримали чотирьох чоловіків, які незаконно намагались перетнути кордон: вони обмотались ізотермічними ковдрами, щоб бути непомітними для тепловізорів

Про це інформує Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. 

Зазначається, що чотирьох чоловіків призовного віку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону. 

"Помітивши прикордонників, чоловіки почали тікати, не реагуючи на неодноразові вимоги охоронців кордону про зупинку. Змусили їх зупинитися лише попереджувальні постріли правоохоронців", - йдеться у повідомленні. 

Після затримання охоронці кордону з'ясували, що порушниками виявилися жителі Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Вони знайшли маршрут для перетину кордону в інтернеті, заплативши від 3 до 8 тисяч доларів. 

Крім того, чоловіки обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем. Це вони зробили для того, щоб не потрапити в поле зору тепловізійного приладу. 

"На всіх горе-винахідників складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та за ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Рішення щодо затриманих прийматиме суд", - додали в ДПСУ. 

Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

  • У Держприкордонслужбі заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ викрито понад 360 злочинних груп, які допомагали ухилянтам незаконно перетинати кордон. 
Теги:
Київщина
Одещина
Полтавщина
Сумщина
Дніпропетровщина
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