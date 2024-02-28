Від початку війни викрили понад 360 груп, які допомагали ухилянтам перетинати кордон, - ДПСУ

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються по «зеленій» ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Також такі спроби фіксуються і по пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підробні документи або намагаються підкупити інспекторів ДПСУ. Найбільше випадків по "зеленій" ділянці ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. Багато випадків, якщо брати територіально, це по Закарпаттю», - сказав він.

Демченко розповів, що ухилянти часто обирають складні напрямки, зокрема через гірську місцевість або гірські річки, тому неодноразово фіксувались випадки загибелі порушників кордону.

"За час воєнного стану прикордонники активно працюють над тим, щоб викривати схеми і власне встановлювати організовані злочинні групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Таких груп було викрито понад 360. Це і організатори, і пособники, які за кошти людям обіцяють, що вони їм допоможуть в незаконному перетині кордону", - зазначив Демченко.