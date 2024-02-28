Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку війни викрили понад 360 груп, які допомагали ухилянтам перетинати кордон, - ДПСУ

Від початку війни викрили понад 360 груп, які допомагали ухилянтам перетинати кордон, - ДПСУ

28 лютого, 2024 середа
05:10
Війна з Росією На кордоні з Румунією за допомогою дрона та службового собаки спіймали чоловіків, які планували втечу з України

У Держприкордонслужбі заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ викрито понад 360 злочинних груп, які допомагали ухилянтам незаконно перетинати кордон

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються по «зеленій» ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Також такі спроби фіксуються і по пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підробні документи або намагаються підкупити інспекторів ДПСУ. Найбільше випадків по "зеленій" ділянці ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. Багато випадків, якщо брати територіально, це по Закарпаттю», - сказав він.

Демченко розповів, що ухилянти часто обирають складні напрямки, зокрема через гірську місцевість або гірські річки, тому неодноразово фіксувались випадки загибелі порушників кордону.

"За час воєнного стану прикордонники активно працюють над тим, щоб викривати схеми і власне встановлювати організовані злочинні групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Таких груп було викрито понад 360. Це і організатори, і пособники, які за кошти людям обіцяють, що вони їм допоможуть в незаконному перетині кордону", - зазначив Демченко.

  • Прикордонники неподалік кордону з Угорщиною зупинили два мікроавтобуси, у яких були 38 чоловіків, які намагалися виїхати за межі країни, та 2 перевізники.
Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
мобілізація
Держприкордонслужба
Читайте також:
27 лютого, 2024 вiвторок
У Британії викрали одяг і спорядження, призначені для навчання українських військових
ЗСУ. ППО
27 лютого, 2024 вiвторок
Сили ППО за ніч знищили 11 "шахедів" і 2 російські ракети
Віктор Пилипенко
27 лютого, 2024 вiвторок
УПЦ КП позбавила військового та ЛГБТ-активіста медалі. Інші захисники та діячі відмовились від нагород
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.75
  • EUR
    Купівля 41.35
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 лютого
05:24
Франція
"Росія є головним ворогом": голова МЗС Франції про іноземне втручання в країну
04:57
Львів- місто шпигунів!
Поліція Британії підозрює вже шосту особу у шпигунстві на користь Росії
03:17
Париж
Мерія Парижу повідомила про викрадення сумки з планами безпеки Олімпіади 2024
03:02
Держдепартамент США
Держдеп США заявив, що ЗСУ змушені економити боєприпаси через бездіяльність конгресу
02:48
санкції проти Росії
Виробники чипів мають робити більше, щоб їхні мікросхеми не потрапляли у зброю армії РФ, - сенатор США
02:02
Оновлено
обстріл, ППО
РФ атакувала Україну "шахедами" ввечері 27 лютого: в Одесі через уламки сталось замикання в електромережі
01:56
Impressions on a Brick: у Відні відкрилась виставка кераміки присвячена війні в Україні
01:43
землетрус Туреччина Ізмір
У Туреччині стався землетрус: експерти закликають готуватись до нових потрясінь
01:32
Зеленський прибув до столиці Албанії
01:22
Київ Цифровий
QR-квитки та мапа міських вбиралень: у "Київ Цифровий" велике оновлення
00:34
Обласний бюджет
Шість держкомпаній перерахують у бюджет 50% дивідендів у лютому
00:21
У черзі на словацькому кордоні помер український водій
2024, вiвторок
27 лютого
23:57
Володимир Путін і Сергій Шойгу
"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого
23:53
Оновлено
Зеленський і Макрон
Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували
23:34
Оновлено
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
Затримання в Польщі журналіста Ткача прокоментував посол Зварич, у соцмережах з'явилося повідомлення про "фейк"
23:06
штучний інтелект
Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права
22:35
Ексклюзив
Придністров'я
"Придністровським питанням" росіяни тестують реакцію Заходу, - дипломат Огризко
22:18
ВАКС
Заволодіння 11,4 млн грн Укрзалізниці: одному групи з підозрюваних обрали запобіжний захід 
22:14
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Франція піднімала в повітря винищувачі Mirage, аби перехопити літак РФ
21:56
Евакуація, вимушені переселенці, біженці
"Українцям у Ризі натякають, що час повертатися додому": росіяни запустили маніпуляцію
21:47
Латвія
Латвія продовжила на рік обмеження на в'їзд громадян РФ
21:30
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом
Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці
21:29
Саміт Вишеградської четвірки у Празі 27 лютого 2024 року
Публічна суперечка через війну в Україні й запевнення в подальшій співпраці: підсумки саміту Вишеградської четвірки
21:25
Оновлено
Сінево
Компанія "Сінево" заявила, що досягла домовленості з ДБР. Деталі
21:11
Інстаграм
Конкурент Instagram залучив $30 млн інвестицій, - Bloomberg
20:51
Ексклюзив
ворожий Су-34
"Збили всупереч протидіям РФ": Defense Express про знищення двох російських літаків Су-34
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Про створення ракетної коаліції та ймовірність нового наступу противника. Колонка Сергія Згурця
20:38
Оновлено
На фото: Співачка LP
У Литві скасували концерт співачки LP, яка подякувала російським фанатам за худі з триколором
20:37
Прапор 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка
"Ми виходимо на відпочинок": 110-та бригада, яка боронила Авдіївку, оголосила про ротацію
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Другая Украіна" держзрадника Медведчука
19:54
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія атакує на 7 напрямках, відбулось 86 бойових зіткнень за добу
19:38
Оновлено
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський обговорив Формулу миру та співпрацю між країнами зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
19:34
Літак "Мрія"
Справу про знищення "Мрії" передали в суд: експосадовцям ДП "Антонов" загрожує до 15 років тюрми
19:30
Ексклюзив
Європарламент
Допомога для України: кореспондентка Еспресо розповіла, коли Рада ЄС проведе наступне голосування
19:21
Інфографіка
Іван Калюжний
УПЛ: "Олександрії" загрожує технічна поразка за матч із "Шахтарем"
19:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
У Росії скасували концерт співачки Анни Асті
19:05
адмірал Тоні Радакін
Британії потрібно суттєво збільшити запаси боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, - головнокомандувач ЗС
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 734-го дня війни: збиття російських Су-34 та створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння
18:57
світ Китай технології наука
У Китаї вперше клонували тибетських кіз
18:57
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV