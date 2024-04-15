Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 квітня.

Для українських біженців може розпочатися гонка на виживання

Міграційна політика ЄС може перетворити життя українців у країнах Європи на гонку на виживання, переконана старша наукова співробітниця Столичного університету Осло та доцентка Університету Осло Вільде Хернес, чий погляд на ситуацію публікує Politico.

"Якщо ми чогось і навчилися з 2015 року, так це того, що ставлення європейських країн до шукачів захисту може швидко змінюватися", – підкреслює Вільде Хернес.

Своїм новим студентам на початку лекцій у 2023 році вона поставила запитання: чи вони б хотіли приїхати до Європи сирійцем у 2015 році чи українським біженцем у 2022 році. І на момент початку заняття їхня відповідь була майже одностайною: українським біженцем. Проте вона змінилась наприкінці лекції, тоді студенти розділились у своїх поглядах пів на пів. Чому так сталося?

Чимало людей переконані, що українські біженці побачили здебільшого краще ставлення до себе, аніж інші шукачі захисту.

Як нагадує авторка матеріалу, під час міграційної кризи 2015-2016 років, коли більшість європейських країн зіткнулися з величезним збільшенням кількості шукачів захисту, ЄС намагався знайти єдиний підхід. Деякі дослідження характеризують цей період як "гонку на виживання", коли європейські країни запроваджували більш обмежувальну політику щодо надання притулку, імміграції та інтеграції, ніби змагаючись за те, щоб стати найменш привабливим місцем призначення для тих, хто досягає їхніх кордонів. Натомість в лютому 2022 року вони відреагували на ситуацію набагато більш згуртовано.

"І найголовніше – вони активували Директиву ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка надає тимчасовий, але негайний захист переміщеним особам з країн, що не є членами ЄС, – наголошує Хернес. – Однак важливо зазначити, що члени ЄС мають велику свободу дій у застосуванні цієї директиви, і що деякі європейські країни, такі як Данія, Норвегія та Велика Британія, не зобов'язані її виконувати".

Разом із командою наукова співробітниця порівняла реакцію восьми європейських урядів на наплив шукачів захисту у 2015-2016 та 2022-2023 роках. Передовсім щодо змін в політиці надання притулку, прийому та інтеграції. У результаті вони виявили суттєві відмінності між окремими національними політиками, спрямованими на українських біженців.

"Виявляється, Європа була одночасно і більш щедрою, і більш обмежувальною щодо цієї групи мігрантів. З одного боку, запровадження колективних тимчасових дозволів полегшило українцям шлях до захисту. У деяких країнах вони навіть отримали винятки з існуючої обмежувальної політики, – пояснює Вільде Хернес. – З іншого боку, "тимчасовий" аспект цих дозволів на захист призвів до того, що українські біженці отримали обмеженіший доступ до певних прав і послуг, таких як менша кількість інтеграційних заходів, менша фінансова допомога і відсутність можливості отримати дозвіл на постійне проживання".

Наприклад, розглядаючи перебування українців у країнах Європи через призму тимчасового характеру, деякі приймаючі сторони не забезпечили їм права і доступ до мовної підготовки або до регулярних інтеграційних заходів, на які мають право інші біженці. І хоча більшість країн надали їм подібний доступ до послуг охорони здоров'я, дослідження виявило, що Швеція обмежила ці права лише наданням невідкладної медичної допомоги.

Щобільше, час, який українці витрачають на отримання дозволу на тимчасовий захист, не зараховується до мінімальних вимог для отримання посвідки на постійне проживання.

"Таким чином, хоча в деяких сферах спостерігається загальна тенденція до більш ліберальної політики щодо українських біженців, в інших ця група фактично стикається з посиленням обмежень", – зазначає науковиця.

І тут вона наголошує, що TPD ЄС та інші подібні національні нормативні акти були задумані як тимчасове рішення для подолання великого напливу людей, які тікають від війни в Україні. Термін дії цих дозволів на захист закінчується наступного, 2025 року. Тому європейським країнам незабаром доведеться вирішувати, як рухатися далі.

На думку Вільде Хернес, одним із найактуальніших питань є те, чи продовжать ці країни дотримуватися своєї відносно уніфікованої відповіді щодо типу дозволів, які отримують українці, чи навпаки – віддадуть перевагу запровадженню різних національних дозволів з ще більш диференційованими правами.

"Якщо останнє виявиться правдою, ми цілком можемо стати свідками нової "гонки на виживання" щодо політики стосовно українських біженців, оскільки країни можуть знову спробувати не ставати привабливими для них пунктами призначення, – каже вона. – І хоча досі було напрочуд мало дискусій щодо проблем прийому українських біженців в інших країнах, солідарність Європи може бути піддана випробуванню, коли термін дії цих тимчасових дозволів закінчиться у 2025 році – якщо не раніше".

Фото: Anadolu Agency

Росія продовжує руйнувати енергосистему України

Війна Росії проти України вступила в нову фазу. Атаки безпілотників і ракет на енергетичну інфраструктуру України стали частішими і масованішими, що перевершує можливості її нинішньої системи протиповітряної оборони, пише BBC.

І тут медіа акцентує на атаці Ірану по Ізраїлю, підкреслюючи, що побачивши рішучу відповідь на ту атаку з боку союзників Ізраїлю, президент Володимир Зеленський зазначив, що коли йдеться про Україну, "риторика не захищає небо". Він сказав, що звук цих безпілотників, чи то над Близьким Сходом, чи то над Європою, "повинен стати тривожним сигналом для вільного світу".

Офіційні особи в Україні кажуть, що вони можуть "перерахувати на пальцях однієї руки" теплові та гідроелектростанції по всій країні, які ще не були сильно пошкоджені або повністю зруйновані.

Минулого тижня постраждав великий об'єкт поблизу Києва, а в Харкові всі три великі електростанції лежать у руїнах.

"Червоно-білі смугасті димарі Харківської теплоелектростанції №5 все ще видно за багато кілометрів. Підійдіть трохи ближче, і ви побачите руйнування під ними. Головна будівля має величезну діру, пробиту наскрізь. Навколо – місиво з почорнілого металу та розтрощеного бетону", – описує становище BBC.

Атака 22 березня була навмисною і руйнівною. П'ять російських ракет влучили в те саме місце, пошкодивши турбіни, генератори та трансформатори і вимкнувши електростанцію. Тиждень потому Росія знову націлилася на міські електростанції.

Інші промислові джерела розповідають схожі історії про дедалі точніші удари. За їхніми словами, раніше ракети не долітали або завдавали меншої шкоди. Це змушує декого підозрювати, що російські агенти в Україні передають інформацію Москві: електростанції охоплюють величезну територію, і пошкодження або ремонт неможливо приховати. Але Росія вже знає, куди цілитися.

Тим часом заступник директора теплоелектростанції Ігор Орловський підозрює, що підвищена точність, швидше за все, пов'язана із самою інтенсивністю нещодавніх атак. "Коли ви запускаєте п'ять, шість, сім ракет в одну точку, деякі з них обов'язково влучать".

На полях навколо стоять гігантські опори ліній електропередач. Але з березня по лініях електропередач від електростанції №5 та інших теплових електростанцій Харкова нічого не надходить. Місто змушене імпортувати електроенергію із заходу України, що означає обмежені поставки та регулярні відключення. Росіяни також націлилися на електричні підстанції.

Харків – великий видавничий центр, і керівник великої поліграфічної фірми Олександр Попович розповідає, що вже кілька тижнів вони покладаються на три генератори.

"На жаль, я не можу полагодити електрику, – каже він. – Але кожен має робити свою справу. Моя – випускати книжки до нашої перемоги. Ми повинні продовжувати працювати. Ми повинні дати людям в Україні можливість читати нові книжки".

Десятки його співробітників пішли воювати, пише BBC. Фотографія одного з них, який загинув у бою на східній лінії фронту, висить біля головного входу.

Існує два види оповіщення, пояснює офіцер пожежної безпеки. Якщо загроза зосереджена навколо кордону, приблизно за 40 км (25 миль), деякі з них продовжують працювати.

"Але якщо ми бачимо, що існує ракетна загроза для Харкова, то оголошується: "Терміново! Негайно в укриття!", – говорить він. Це уповільнює відновлювальні роботи і діє на нерви. Будь-яка ракета, випущена по Харкову, влучить за лічені секунди, і персонал оточений яскравими доказами небезпеки.

Але не лише інженери та будівельні бригади повернулися до роботи. Коли журналісти BBC приїхали на завод, група жінок прибирала доріжки, фарбувала бордюр, навіть виривала кульбаби біля головного входу.

"Життя триває, і нам все одно потрібно підтримувати порядок, – сказала одна із них, попри те, що вся електростанція була вщент зруйнована, а інша додає, перебуваючи в укритті під час чергової тривоги: Вони хочуть, щоб ми виїхали з Харкова. Але ми цього не зробимо".

Фото: Reuters

Про зміну тактики росіян пише також CNN, пригадуючи, що упродовж останніх двох зим Україна витримувала шквал російських авіаударів, які намагалися вивести з ладу її енергетичну інфраструктуру, занурити її громадян у темряву та використати низькі температури як зброю у війні.

"Україна витримала атаку завдяки західним системам протиповітряної оборони та заходам енергозбереження, вжитим її громадянами, коли сім'ї готували їжу на похідних пічках, а лікарі проводили операції при світлі ліхтариків, – підкреслюють журналісти. – У той час, як Україна витримала шторм цієї зими, Росія відновила свій наступ в останні тижні, завдавши удару по українській енергосистемі з такою інтенсивністю і в такий спосіб, якого не бачили за більш ніж два роки війни".

У перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, залпами ракет по великих ділянках енергетичної системи України. Зараз удари стають більш точними і концентрованими, коли десятки ракет і безпілотників летять на одну ціль.

"За такий короткий проміжок часу – за кілька тижнів цих масованих російських атак - майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", – пояснює заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Як зазначив CNN генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, на жаль, ворог удосконалив свою тактику і використовує високоточну зброю. Результатом цього стало величезне зростання його руйнівної ефективності порівняно із 2023 роком.

Окрім інтенсивності та концентрації атак, змінився і їхній час. Раніше основна частина російських ударів припадала на підготовку до зими. Тепер вони припали на незвично теплу весну. Є дві причини, чому Росія могла дочекатися весни, щоб розпочати свою нову стратегію, розповідає видання.

По-перше, Росії потрібен був час, щоб накопичити зброю і розвіддані, необхідні для проведення ударів. По-друге, Росія могла дочекатися, поки українські електростанції стануть менш захищеними засобами протиповітряної оборони, які стають все більш дефіцитним ресурсом після двох років війни, а також після місяців гальмування допомоги від Сполучених Штатів.

Як наголошує CNN, зараз перед Україною стоїть зовсім інше завдання: ремонт не просто підстанцій, а цілих електростанцій. Якщо підстанції можна захистити мішками з піском, сітками проти безпілотників та іншими засобами, то великі електростанції можна захистити лише засобами протиповітряної оборони. Хоча такі відновлювальні роботи можливі, вони можуть бути безглуздими.