Європа вимагає у Трампа захищати інтереси України на Алясці, поки Росія готується до нових наступальних дій. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
Огляд

Європа вимагає у Трампа захищати інтереси України на Алясці, поки Росія готується до нових наступальних дій. Акценти світових ЗМІ 12 серпня

Андріана Стахів
12 серпня, 2025 вiвторок
11:55
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – вимоги Європи до Трампа захищати інтереси України у переговорах з Путіним, а також те, що Росія готується до нових наступальних дій, але аж ніяк не до перемир'я

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 серпня.

Європа вимагає від Трампа захищати інтереси України у переговорах з Путіним

Трамп на даху

фото: gettyimages

Європейські лідери вимагають, щоб Дональд Трамп сказав Путіну, що інтереси України повинні бути захищені, а безпека Європи не повинна бути під загрозою, пише Politico.

Президент США, який у п'ятницю зустрінеться зі своїм російським колегою в Алясці, щоб обговорити припинення війни між Москвою і Києвом, під час свого другого терміну відкрито ігнорував Європу, а минулого місяця жорстко обійшовся з ЄС у торгівельних переговорах.

Проте співпраця та фінансова вага блоку, а також Великої Британії, мають вирішальне значення для захисту американських інтересів в Україні.

Жоден європейський лідер не був запрошений на переговори в Алясці, підкреслює Politico. Президент України також не буде присутній. Але участь Трампа в телефонній розмові в середу з ключовими європейськими лідерами і його обіцянка спробувати повернути частину території України свідчать про те, що Європа чинить певний тиск.

Європейські країни зараз є найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки України і мають заморожених російських активів на десятки мільярдів євро, які є вирішальними для будь-якого довгострокового мирного врегулювання. Обидва ці фактори ускладнюють Трампу ігнорування європейської сторони.

Як нагадує видання, у заяві, опублікованій у вівторок вранці, лідери 26 з 27 країн ЄС (за винятком Угорщини) заявили, що "вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України". Однак у заяві також додано, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".

Анонсуючи телефонну розмову з Трампом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що серед тем для обговорення будуть "варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії". А головна дипломатка ЄС Кая Каллас після екстреної зустрічі європейських міністрів закордонних справ заявила, що жодні поступки не повинні обговорюватися до того, як Росія погодиться на повне припинення вогню.

"Послідовність кроків є важливою, – наголосила Каллас. – Спочатку – беззастережне припинення вогню з потужною системою моніторингу та надійними гарантіями безпеки". 

Ця думка була підтримана у вівторок у заяві лідерів ЄС. Дипломатка також пообіцяла працювати над новим пакетом санкцій, продовжувати фінансову підтримку Києва та  просувати його прагнення до вступу в ЄС.

Такі вимоги, вважають у Politico, свідчать про те, що Європа дедалі впевненіше висловлює свою позицію щодо вирішення війни Росії проти України, яка останнім часом є більш проукраїнською, ніж позиція Вашингтона за часів Трампа.

Раніше цього тижня лідери Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії та Великої Британії, а також глава Європейської комісії попередили, що будь-яка мирна угода повинна поважати "територіальну цілісність" України – що є кодовим виразом для того, щоб не змушувати Київ відмовитися від території – а також гарантії безпеки.

Раніше цього тижня лідери Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії та Великої Британії, а також глава Європейської комісії попередили, що будь-яка мирна угода повинна поважати "територіальну цілісність" України – що є кодовим виразом для того, щоб не змушувати Київ відмовитися від території – а також гарантії безпеки.

Хоча Київ публічно не розглядав можливість віддачі території Росії, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що остаточна мирна угода, найімовірніше, включатиме "обмін територіями". Цю думку підтримав головний переговорник Трампа Стів Віткофф, а згодом і сам Трамп. Проте Трамп, хоча і зазначив, що передбачає відступ України від частини території на користь Росії, висловив сподівання, що частина території перейде до України.

Хоча Трамп відмовився говорити про гарантії безпеки, його позиція щодо України поступово наблизилася до європейської після місяців безрезультатних контактів з Кремлем. Трамп висловив розчарування тим, що Путін "тягне час" щодо України, скоротивши запропонований термін для повного припинення вогню. Залучення Трампа різко контрастує з його позицією протягом перших місяців президентства, коли він переважно спілкувався безпосередньо з Путіним.

Впевненість ЄС у пошуках впливу відображає реальність, що зараз Європа надає Україні набагато більше військової та фінансової допомоги, ніж США, за даними Кільського інституту, хоча Вашингтон продовжує надавати важливу розвідувальну та логістичну підтримку.

Ще одне джерело впливу: близько 200 млрд євро заморожених російських активів зберігаються в бельгійській кліринговій палаті Euroclear. Заморожені активи широко вважаються важливою частиною будь-якої мирної угоди, і Україна вимагає, щоб вони були в основному використані для фінансування її відновлення.

Україна, зі свого боку, послідовно вимагає від Росії повернути військовополонених, а також тисячі викрадених українських дітей в рамках будь-якої мирної угоди – ці вимоги отримали підтримку Європи.

Росія готується до нових наступальних дій

російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

російські окупанти, фото: Getty Images

Москва передислокує війська для нових операцій, намагаючись заручитися міжнародною підтримкою напередодні саміту Трампа і Путіна, повідомляє The Guardian.

Росія готує свої війська до нових наступальних операцій замість того, щоб готуватися до припинення війни в Україні, заявив Володимир Зеленський напередодні переговорів між Путіним і Дональдом Трампом в Алясці в п'ятницю.

"[Путін] точно не готується до перемир'я і закінчення війни, – підкреслив він. – Немає жодних ознак того, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації".

Окремо Зеленський зазначив, що в понеділок він розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та саудівським принцом Мухаммедом бін Салманом, прагнучи заручитися підтримкою України за межами Європи. Обидві країни зайняли обережну дипломатичну позицію щодо російського вторгнення. Індія є основним покупцем російської нафти, а Саудівська Аравія позиціює себе як посередник у конфлікті. Президент України розповів, що розмовляв з обома лідерами про зміцнення позицій України в будь-якому мирному процесі.

"Комунікація з лідерами триває практично цілодобово – ми постійно на зв'язку, – написав він у X. – Зараз є реальний шанс досягти миру".

Трамп заявив, що він і Путін обговорять "обмін територіями" під час зустрічі в п'ятницю, і висловив розчарування Зеленським за те, що той висунув умови для укладення такої потенційної угоди. Під час пресконференції в Білому домі в понеділок президент США сказав, що він розчарований наполяганням Зеленського на тому, що Україна повинна провести національний референдум щодо будь-якої мирної угоди, яка передбачає визнання контролю Росії над територіями, окупованими нею під час війни.

