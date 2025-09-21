Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
Огляд

Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня

Андріана Стахів
21 вересня, 2025 неділя
13:29
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява президента Фінляндії про те, що гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а також запит Естонії на консультації НАТО через російські винищувачі на її території

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 21 вересня.

Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією

Александр Стубб

фото: Getty Images

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляє, що в разі укладення майбутньої мирної угоди необхідні переконливі заходи стримування та "американська підтримка", пише The Guardian.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що гарантії безпеки для України, які обговорюються так званою "коаліцією охочих", змусять європейські країни, які їх підпишуть, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності лише після укладення майбутньої угоди між Україною та Росією, але наголосив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

"Росія не має абсолютно ніякого права втручатися в суверенні рішення незалежної держави... Тому для мене не має значення, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але це не має значення", – підкреслив президент Фінляндії.

Після зустрічі в Парижі минулого місяця французький президент Емманюель Макрон повідомив журналістам, що 26 країн зобов'язалися взяти участь у "силах безпеки" в Україні, а деякі з них зобов'язалися бути присутніми "на землі, в морі або в повітрі".

Однак головне питання, яке хвилює багатьох у Києві, – чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов'язаннями. 

"Це і є суть гарантій безпеки за визначенням", – відповів Стубб на запитання, чи означають ці гарантії, що європейські країни готові вступити у військовий конфлікт з Росією у разі майбутньої агресії проти України.

Однак далеко не очевидно, що в більшості європейських столиць існує політична воля до такого роду зобов'язань, де обіцянки післявоєнній Україні зазвичай формулюються скоріше як "запевнення", ніж як тверді зобов'язання. Дотепер політика більшості західних країн полягала в тому, щоб надавати підтримку Україні, але мінімізувати ризик прямого конфлікту з Росією. Натомість Стубб відзначив, що будь-які гарантії будуть безглуздими, якщо вони не підкріплені реальною силою.

"Гарантії безпеки по суті є засобом стримування, і цей засіб стримування має бути правдоподібним, а щоб бути правдоподібним, він має бути сильним. А це означає також стратегічну комунікацію, тому ми не даємо порожніх гарантій безпеки, а даємо реальні, і Росія це знає", – сказав Стубб.

Останніми місяцями Стубб став ключовою фігурою в мирних переговорах, налагодивши тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, зокрема завдяки спільним іграм у гольф. Завдяки особистим зв'язкам Фінляндія, населення якої становить лише 5,6 мільйона осіб, змогла відіграти надзвичайно важливу роль у комунікації між Трампом та європейськими лідерами. Стубб заявив, що він і Трамп досі регулярно спілкуються "через телефонні розмови та іншими засобами» і що він очікує на двосторонню зустріч між ними цього тижня.

Стубб неодноразово заявляв цього року, що президент США починає втрачати терпіння до Путіна, але поки що жорсткі висловлювання Трампа на адресу Путіна не перетворилися на дії, а низка встановлених Трампом термінів для досягнення прогресу в укладенні мирної угоди минула без особливих наслідків. Натомість минулого місяця Трамп розстелив червоний килим для Путіна в Алясці.

На запитання, чи є момент, коли Європа має визнати, що США не є надійним союзником у переговорах щодо України, Стубб відповів, що його країна не має іншого вибору, як намагатися бути якомога дружнішою з адміністрацією Трампа.

Минулого тижня Стубб перебував у Києві, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що після поїздки він "впевнений", що Україна зможе продовжувати довгу війну, якщо це буде необхідно, відкидаю чи протилежні припущення як "фейкові новини".

Стубб зазначив, що цього тижня основна увага в ООН буде приділена Палестині, але він сподівається провести кілька зустрічей із Зеленським та іншими особами, пов'язаними з Україною. Щодо гарантій безпеки, він сказав, що для надання їм реальної сили необхідна "американська підтримка", і визнав, що поки що немає повного розуміння того, на що готова піти адміністрація Трампа.

Однак розмови про гарантії можуть бути суто гіпотетичними, якщо спочатку не буде досягнуто прогресу в переговорах про закінчення війни. Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, як того вимагає Трамп, але Путін заявив, що зустрінеться із Зеленським лише в Москві або якщо спочатку будуть виконані численні вимоги Росії.

Стубб визнав, що наразі шансів на те, що Путін сяде за стіл переговорів, небагато.

Естонія просить НАТО про консультації через російські винищувачі на її території

МіГ-31

МіГ-31, фото: gettyimages

Естонія звернулася до інших членів НАТО з проханням про консультації після того, як у п'ятницю вранці російські військові літаки порушили її повітряний простір, пише BBC.

Тоді три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в естонський повітряний простір "без дозволу і залишалися там протягом 12 хвилин" над Фінською затокою.

Італія, Фінляндія та Швеція підняли винищувачі в рамках місії НАТО з посилення східного флангу. Речник НАТО заявив, що це "ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати".

Росія заперечила порушення повітряного простору Естонії. Але останнім часом напруженість зростає, після того, як Польща і Румунія – обидві країни-члени НАТО – заявили, що російські безпілотники порушили їхній повітряний простір.

Стаття 4 договору НАТО офіційно розпочинає термінові консультації в рамках альянсу, що об'єднує 32 країни. І це вже другий випадок цього місяця, коли член НАТО вимагає консультацій за цією статтею.

"Ми вважаємо за необхідне проконсультуватися з нашими союзниками, щоб забезпечити спільне розуміння ситуації і домовитися про наші наступні спільні кроки", – сказав Міхал.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що "реакція НАТО на будь-яку провокацію має бути консолідованою і рішучою".

"Мені це не подобається. Я не люблю, коли таке трапляється. Це може спричинити великі проблеми", – сказав своєю чергою президент США Дональд Трамп.

Президент Чехії Петр Павел підкреслив, що НАТО має реагувати на такі провокації збиванням літаків.

"На жаль, це балансування на межі конфлікту, але перед обличчям зла просто не можна відступати", – підкреслив Павел, який є також ексголовою військового комітету НАТО.

Естонія заявляє, що це було п'яте порушення її повітряного простору Росією цього року. За словами офіційних осіб, російські літаки увійшли в її повітряний простір з північного сходу і були перехоплені фінськими винищувачами над Фінською затокою. Після вторгнення в повітряний простір Естонії італійські винищувачі F-35, які базуються в Естонії, були підняті в повітря в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтійського регіону, щоб супроводжувати літаки.

Уряд заявив, що російські літаки не мали планів польоту, їхні транспондери були вимкнені, а також вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонським управлінням повітряним рухом.

Міністерство оборони Росії заявило, що літаки виконували "запланований політ... у суворій відповідності до міжнародних правил повітряного простору і не порушували кордони інших держав, що підтверджується об'єктивним моніторингом".

Міхал своєю чергою також сказав, що вторгнення Росії у повітряний простір Естонії показало, що її агресивна війна в Україні не просувається так, як планував Кремль.

"Мета полягає в тому, щоб відвернути увагу і допомогу від України, змусивши країни НАТО зосередитися більше на захисті своїх територій", – додав він.

П'ятничне вторгнення не було поодиноким випадком, навіть якщо його вважають найсерйознішим порушенням повітряного простору Естонії на сьогодні.

В інтерв'ю BBC міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що це є частиною типової поведінки Росії. Він використав аналогію з варінням жаби заживо, щоб пояснити стратегію Росії. Ідея полягає в тому, що, поступово посилюючи провокації, жодна з яких окремо не вимагає військової реакції, Росія може перевірити і, зрештою, підірвати оборону НАТО.

Саме тому лунають заклики, зокрема від колишнього міністра оборони Великої Британії сера Бена Воллеса, до альянсу зайняти набагато жорсткішу позицію щодо Кремля.

Він стверджував, що Росії потрібно поставити "стратегічну дилему" – відповідь, яка продемонструє, що її провокації мають ціну. Питання в тому, що це може бути? У 2015 році набагато коротше порушення повітряного простору Туреччини – ще одного члена НАТО – закінчилося збиттям російського літака і загибеллю пілота.

Це призвело до дипломатичних та економічних наслідків, але не до повномасштабної війни. І з того часу про подібні вторгнення не повідомлялося. 

Чи було б так само, якби цього разу МіГи були збиті? Неможливо сказати з упевненістю. Однією з важливих додаткових складнощів була б реакція Дональда Трампа.

Як завжди у випадку з цим президентом, робити тверді прогнози – безглузде заняття, але цілком можливо, що він розглядав би збиття російських літаків, навіть у повітряному просторі НАТО, як значне і непотрібне ескалацію конфлікту, якій він би протистояв.

Якби це призвело до більш масштабного конфлікту, цілком імовірно, що він вважав би Європу значною мірою відповідальною за це і відмовився б надати життєво важливу підтримку з боку США.

Це матиме наслідки, що виходять за межі окремого інциденту, – під сумнів буде поставлено широко розрекламовану статтю 5 НАТО, яка передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів Альянсу вважатиметься нападом на всіх.

Це буде жахливим сценарієм для Європи і мрією для Кремля. Загалом, це створило надзвичайно непевну стратегічну ситуацію для європейських держав, які досі намагаються вирішити, як на неї реагувати.
 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЄС
політика
Естонія
Фінляндія
НАТО
Читайте також:
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Путін зі своїми батьками
Автор Ксенія Золотова
20 вересня, 2025 субота
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
Київ
+23.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
23:05
трудові мігранти
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
21:30
Віктор Ющенко
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві
21:23
Прапор Польщі
У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника
21:14
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
20:24
винищувач F-16
"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
20:24
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV