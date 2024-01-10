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Огляд

Легендарний "генерал Мороз" зрадив росіян, Путін хоче втрутитись у вибори США, а в Польщі конституційна криза. Акценти світових ЗМІ 10 січня

Юрій Мартинович
10 січня, 2024 середа
11:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ конституційна криза в Польщі, яка може призвести до розпуску парламенту, а також люті морози в Москві, що підривають міф про "генерала Мороза", який завжди допомагає росіянам та їхній армії

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 січня.

Будинки без тепла: росіяни відчувають смак власних "морозних ліків"

Фото: ТАСС

 

У Politico написали статтю про те, що "легендарний військовий союзник Росії "генерал Мороз" пішов проти Москви". Адже улюблений російський військовий міф, що зима завжди на їхньому боці, обернувся проти них – тисячі людей мерзнуть вдома.

Кремлівські пропагандисти постійно стверджують, що "генерал Мороз" зібрав свої крижані сили, щоб допомогти Росії відбити напад і Наполеона, і Гітлера, а тепер допоможе її військам у вторгненні в Україну.

Та в останні тижні у Московській області тисячі росіян мерзнуть у своїх оселях. Близько 20 000 людей у ​​містах Климовськ, Люберці та Подольськ Московської області залишилися без опалення протягом кількох днів, деякі з них протягом тижнів, оскільки минулого тижня температура опустилася нижче мінус 25 градусів за Цельсієм. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.

За даними державного інформаційного агентства ТАСС, основною причиною відсутності тепла став зламаний котел на місцевому заводі боєприпасів, який тепер задовольняє потреби російської армії, а раніше забезпечував теплом Климовськ і його околиці.

Відчайдушна ситуація змусила деяких росіян навіть вийти на вулиці на знак протесту, хоч і помірного. На одному відео, опублікованому в соціальних мережах у грудні, десятки людей зібрались у засніженому Подольську. Жінка звернулася на камеру з прямим зверненням до Путіна: "Ми мерзнемо. У нашому місті в багатьох будинках майже немає тепла. Тепла не було від початку опалювального сезону. Наші численні звернення до різних органів влади нічого не дали. Ми отримуємо виправдання, а ми замерзаємо... Будь ласка, почуйте нас".

Інші росіяни почали публікувати фотографії та відео замерзлих і затоплених будівель, і людей, які гріються біля відкритого вогню на вулицях.

Показово те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін неодноразово погрожував, що Європа "замерзне" без російських енергоресурсів.

Минулої зими російські атаки пошкодили близько 40% української енергетичної інфраструктури та спричинили відключення електроенергії по всій країні через безперервні ракетні удари. Цього року росіяни  відновили зимові ракетні та безпілотні удари, націливши на критично важливу енергетичну та військову інфраструктуру  України. Проте в той час, як Україна страждає від місцевих відключень електроенергії та проривів труб через мороз, Київ наразі відбив більшість ракет.

"Те, що ми зараз бачимо, це те, як санкції та брак ресурсів почали показувати вплив на власне повсякденне життя Росії", — сказав Politico український військовий експерт Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України.  

"Через санкції та завищені військові витрати Росія не має достатньо ресурсів для щорічних перевірок свого застарілого житлово-комунального господарства, — сказав Грабський. — І тепер ми починаємо бачити, як інфраструктурні кризи наближаються як снігова буря".

Слідчий комітет Московської області порушив кримінальну справу за фактом обмеження постачання енергоносіїв житловим будинкам і організаціям Подільська за підозрою в службовій недбалості.

Українці кажуть, що росіяни таки відчули смак власних "морозних ліків".

"Генерал Мороз – це міф, створений і поширений російською державою з 19 століття. Як людина, яка служила в Радянській армії, можу вам сказати, що природа ні до кого не прихильна, і російська армія ніколи не мала спеціальної підготовки і не готувалася до зимової війни", – сказав Грабський. 

Росія все ще має достатньо можливостей для втручання у президентські вибори в США

Російські хакери

Фото: reuters

 

У CNN написали, що високопосадовці розвідки США попереджають, що війна Росії в Україні не зменшила бажання Кремля втручатися у вибори в США.

Війна Росії в Україні мало зробила, щоб послабити її бажання втрутитися у майбутні вибори 2024 року та посіяти розбрат у Сполучених Штатах, заявили у вівторок двоє високопосадовців американської розвідки.

Директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасон, який сидів поруч із директором ФБР Крісом Реєм на нью-йоркській конференції, сказав аудиторії, що Росія все ще має достатньо можливостей для втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах, попри виснажливу дворічну війну в Україні.

"Це важливий рік для них", — сказав Накасон, який також є командувачем Кіберкомандування США. "Вони дивляться на ці вибори в США, і я припускаю, що з огляду на виклик, який вони мають в Україні, вони, очевидно, хочуть вплинути на них".

Рей погодився, додавши: "Їхня зосередженість на Україні збільшила їхнє бажання зосередитися на спробі сформувати те, як ми (США) виглядаємо і як ми думаємо про проблеми, оскільки політика США має глибоке значення для них".

Раніше, у вівторок, високопоставлений кіберчиновник Міністерства юстиції стверджував, що зосередженість російських спецслужб на Україні принесла користь США.

І Накасоне, і Рей висловили впевненість у здатності забезпечити чесні вибори у США завдяки "експоненціально складнішій" співпраці між національною безпекою та кіберагенціями, а також приватним сектором, але визнали, що іноземні супротивники також стають кращими.

"Загрози стають серйознішими, але й наш захист стає кращим", — сказав Рей.

Рей і Накасоне назвали Росію, Китай та Іран основними гравцями, які хочуть втрутитися в американські вибори.

Директор ФБР підрахував, що армія хакерів у Китаї більша, ніж армія всіх великих країн разом узятих, і в 50 разів перевищує те, що є в його розпорядженні. Накасоне також погодився, що США ніколи не зрівняються з Китаєм за кількістю хакерів, але стверджував, що США мають якісну перевагу.

У Польщі конституційна криза через арешт двох депутатів у палаці президента Дуди

Польща ЄС

Фото: gettyimages

 

The Bloomberg написали, що після арешту двох депутатів, Польща потрапила в політичний хаос. Польська поліція заарештувала двох колишніх чиновників правлячої партії, які сховались у президентському палаці через загострення конституційної кризи через три місяці після того, як проєвропейська партія отримала владу на ключових парламентських виборах.

Безпрецедентна подія сталася в той момент, коли прем’єр-міністр Дональд Туск, чий проєвропейський альянс переміг на виборах у жовтні, намагається повернути назад багаторічний відкат від демократії, який призвів до призупинення майже 60 мільярдів євро допомоги ЄС. Арешти в президентському палаці ввечері у вівторок, ймовірно, спричинять новий конфлікт між урядом і президентом Анджеєм Дудою, союзником колишньої популістської адміністрації, який має право вето на законодавство. Туску потрібна його згода, щоб швидко скасувати оскаржувані зміни в судовій системі та отримати доступ до заблокованих коштів.

Маріуш Камінський і Мацей Васік отримали притулок від Дуди у вівторок, всупереч постанові суду відправити колишнього міністра внутрішніх справ і його заступника до в'язниці за зловживання владою. Глава канцелярії Дуди заявила, що президента не було в палаці під час арештів і назвала поліцейську операцію "незаконним проникненням".

Через політичну напругу спікер парламенту відклав засідання, заявивши, що Польща охоплена "глибокою конституційною кризою", оскільки опозиційна партія "Право і справедливість" вирішила поважати інший правовий порядок, ніж уряд. Депутати мають ухвалити бюджет на 2024 рік до кінця січня. Якщо вони цього не зроблять, президент матиме право розпустити парламент.

Туск, колишній президент Європейської ради, намагається позбутися спадщини восьми років правління "Права та справедливості". Партія наповнила державні установи лояльними людьми та перетворила державне телебачення на інструмент пропаганди. Минулого місяця уряд ліквідував суспільного мовника, що викликало протести. Опозиційна партія закликала своїх прихильників приєднатися до маршу у Варшаві в четвер на підтримку демократії, вільних ЗМІ та свободи слова.

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Анджей Дуда
кібератаки
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США
хакерські атаки
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