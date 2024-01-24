Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Майбутнє України в руках Заходу та занепокоєння українців щодо ППО на тлі останніх російських обстрілів. Акценти світових ЗМІ 24 січня
Огляд

Майбутнє України в руках Заходу та занепокоєння українців щодо ППО на тлі останніх російських обстрілів. Акценти світових ЗМІ 24 січня

Андріана Стахів
24 січня, 2024 середа
12:03
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань те, якою буде майбутнє України та якими мають бути наступні кроки Заходу, а також занепокоєння українців щодо протиповітряної оборони на тлі останніх російських обстрілів

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 січня.

Майбутнє України в руках Заходу

Politico публікує погляд на сучасний стан речей та розвиток подій від міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, на думку якого, країнам-союзникам необхідно активізувати свої дії так, як це робить Британія.

"Ми знаємо, що Росія готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить, і що Москва витрачає дедалі більше своїх ресурсів на конфлікт, що триває, — зазначає Грант Шаппс. — У світлі всього цього Україна зробила неймовірну роботу, щоб дати відсіч загарбнику. Вона повернула собі 50% території, вкраденої Росією, і відкрила морський прохід у Чорному морі".

Проте, переконаний він, Київ потребує більшої підтримки. І не лише з боку Великої Британії, але й від інших колег-союзників, яким настав час активізуватися.

На початку місяця прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Під час свого візиту Сунак оголосив про збільшення військової підтримки з боку Великої Британії до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а отже, загальна військова допомога Великої Британії перевищить 7 мільярдів фунтів стерлінгів.

Серед цього фінансування зокрема 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво і закупівлю розвідувальних, ударних і морських безпілотників. Як підкреслює Шаппс, це робить Велику Британію найбільшим постачальником безпілотників в країні.

"Ще більш важливо, що під час свого візиту прем'єр-міністр підписав історичну українсько-британську Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Формалізуючи підтримку в усіх сферах — від обміну розвідданими і кібербезпеки до медичної і військової підготовки, ця угода закладає підвалини для столітнього партнерства", — пояснює прем'єр.

Грант Шаппс наголошує, що Велика Британія налаштована на довгострокову перспективу.

"Але меседж, який я надсилаю своїм колегам в Українській оборонній контактній групі, полягає в тому, що вони теж повинні діяти. За останні два роки Велика Британія активізувала міжнародну спільноту, — нагадує він і переконує: — Однак ми повинні зберегти цей імпульс. І для цього нам потрібна більша дипломатична, економічна і військова підтримка. Не існує світу, в якому можна дозволити Путіну перемогти. Це не лише підбадьорило б його, поставивши інших наших східноєвропейських союзників під приціл Росії, але й дало б сигнал Китаю, що все відкрито для захоплення".

На його думку, Путін вірить, що може виснажити Захід, але союзники України мають довести, що він помиляється.

"У цей великий рік демократії майбутнє України в руках Заходу. Ми не можемо їх підвести", — підсумовує Грант Шаппс.

Грант Шаппс

Фото: reuters

Україна занепокоєна щодо протиповітряної оборони на тлі останніх російських обстрілів

Росія вчергове запустила велику кількість крилатих і балістичних ракет по українських містах — 41 ракета залетіла у повітряний простір країни. Ця атака посилила занепокоєння щодо стану протиповітряної оборони України, пише The New York Times.

Речник військово-повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що військові перехопили лише близько половини загального обстрілу, і лише п'ять з 24 балістичних ракет. За його словами, це був нижчий показник успіху для України, ніж під час попередніх бомбардувань, оскільки балістичні ракети, які важче перехоплювати, складали більшу частку вівторкового залпу.

В Україні зростає занепокоєння, що боєприпаси для протиповітряної оборони закінчаться, оскільки подальша військова допомога від Сполучених Штатів залишається заблокованою в Конгресі.

За словами Ігната, у військово-повітряних сил не закінчилися боєприпаси під час атаки у вівторок, але Україна потребує регулярного їх поповнення.

Українські військові заявили, що їхні солдати збили одну крилату ракету з кулемета, що є рідкісним подвигом. Зазвичай для перехоплення крилатих ракет потрібні винищувачі або зенітні ракети наземного базування.

Офіційні представники НАТО в Брюсселі оголосили у вівторок, що військовий альянс підписав контракти на суму 1,2 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів — одного з найбільш необхідних видів озброєнь на полях бою в Україні.

"Війна Росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси", — сказав Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Тим часом у вівторок вранці по всій Україні тисячі людей разом з дітьми сховалися в підвалах або на станціях метро. Після вибухів у Києві дехто поспішив перевірити свої будинки і підприємства.

У Києві люди, які зібралися біля будинку, пошкодженого падінням уламків ракети, заявили, що вони стурбовані зменшенням кількості зенітних ракет, які захищають місто.

"Якщо Америка перестане нас підтримувати, наступного разу ви мене тут не побачите, — сказала Олеся Дубінська, яка живе в сусідньому будинку. — Ми розуміємо, що сили нерівні. Наша територія набагато менша за російську. Звичайно, нам потрібна допомога".

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Європа
ППО
Захід
Війна з Росією
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
23 січня, 2024 вiвторок
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
радбез ООН
23 січня, 2024 вiвторок
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
13:11
білорусь та Україна
На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців
13:04
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
12:59
Законопроєкт про множинне громадянство: у Міграційній службі пояснили, хто з росіян зможе отримати український паспорт
12:59
росія прапор занепад
У РФ планують відбирати майно за критику армії і війни: розвідка Британії назвала мету російської влади
12:43
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
Раян Гослінг розкритикував "Оскар" за відсутність головної акторки та режисерки "Барбі" серед номінантів
12:40
прикордонник
У Мінкульті розповіли, скільки діячів культури не повернулися з-за кордону після видачі дозволу на виїзд
12:33
Данія
Данія надасть 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ й Міноборони України
12:33
Українська веслувальниця Людмила Лузан
“Я мрію в Парижі почути гімн України”: українська веслувальниця Людмила Лузан готується до Олімпійських ігор 2024
12:32
Ексклюзив
Роберт Фіцо і Віктор Орбан
Фіцо, як і Орбан, втрапив у популістичну пастку, - експерт-міжнародник Тужанський
12:22
Оновлено
Роберт Фіцо і Денис Шмигаль
Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: що обговорюватимуть
12:19
СБУ оголосила підозру в пособництві у веденні війни гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ Обносову
12:15
ЗСУ, мобілізація
Мінкульт пояснив, кого з діячів культури в Україні можуть забронювати від мобілізації
12:13
Ексклюзив
ID-картка, паспорт
"Підігрує пропаганді РФ": експерт Магера про законопроєкт щодо множинного громадянства
12:09
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 січня від Наталки Діденко
12:05
OPINION
Дана Ярова
Кейс Мазепи: Це про тиск на великі бізнес-групи
11:59
електроенергія
Польща аварійно надала Україні надлишки електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 24 січня
11:49
Латвія
Латвія відправить Україні ще одну партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
11:33
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах
11:30
Bank of Cyprus - найбільший банк Кіпру
Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії
11:30
Ілюстративне фото
У Польщі розпочалися великі протести фермерів проти імпорту з України
11:12
На фото: "Золота малина"
Джейсон Стейтем, Рассел Кроу та Дженніфер Лопес: "Золота малина" назвала претендентів на звання найгірших у кіно
11:10
Огляд
Карта. Заставочна_2401
Карта бойових дій за період  17-24 січня: Росія почала третій етап наступу, а ЗСУ мають нову далекобійну зброю
11:03
Оновлено
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених
10:52
СБУ затримала ворожого агента, який допомагав окупантам уразити штаби ЗСУ поблизу Авдіївки
10:51
Оновлено
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку, його замінить віцеспікер Міхай Попсой
10:44
консерви
На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів
10:38
школа
За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл, ще 200 зруйновані
10:34
Оновлено
Наслідки вечірнього удару по Харкову 23 січня: поранено 9 людей, пошкоджена наукова установа
10:30
Ллойд Остін
У Пентагоні розповіли про стан Остіна: "Одужує та проходить фізіотерапію"
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:20
Херсонщина
Росіяни ввечері 23 січня вдарили по Бериславу: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка
10:16
Оновлено
Трамп і Байден
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
10:13
В окупований Севастополь прибув великий десантний корабель РФ, - "Атеш"
10:05
OPINION
Ігор Танчин
А зранку вони прокинулися…
10:00
шевченківська премія
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів
10:00
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:51
Ексклюзив
окупанти
На півдні Авдіївки окупанти мають незначні успіхи, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:50
Путін та Кім Чен Ин
Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР
09:44
Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії
09:36
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Кринки - яскравий приклад технологічних можливостей ЗСУ, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV