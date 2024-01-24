Майбутнє України в руках Заходу та занепокоєння українців щодо ППО на тлі останніх російських обстрілів. Акценти світових ЗМІ 24 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 січня.

Майбутнє України в руках Заходу

Politico публікує погляд на сучасний стан речей та розвиток подій від міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, на думку якого, країнам-союзникам необхідно активізувати свої дії так, як це робить Британія.

"Ми знаємо, що Росія готова до війни на виснаження, незалежно від того, скільки десятків тисяч своїх громадян вона втратить, і що Москва витрачає дедалі більше своїх ресурсів на конфлікт, що триває, — зазначає Грант Шаппс. — У світлі всього цього Україна зробила неймовірну роботу, щоб дати відсіч загарбнику. Вона повернула собі 50% території, вкраденої Росією, і відкрила морський прохід у Чорному морі".

Проте, переконаний він, Київ потребує більшої підтримки. І не лише з боку Великої Британії, але й від інших колег-союзників, яким настав час активізуватися.

На початку місяця прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Під час свого візиту Сунак оголосив про збільшення військової підтримки з боку Великої Британії до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а отже, загальна військова допомога Великої Британії перевищить 7 мільярдів фунтів стерлінгів.

Серед цього фінансування зокрема 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво і закупівлю розвідувальних, ударних і морських безпілотників. Як підкреслює Шаппс, це робить Велику Британію найбільшим постачальником безпілотників в країні.

"Ще більш важливо, що під час свого візиту прем'єр-міністр підписав історичну українсько-британську Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Формалізуючи підтримку в усіх сферах — від обміну розвідданими і кібербезпеки до медичної і військової підготовки, ця угода закладає підвалини для столітнього партнерства", — пояснює прем'єр.

Грант Шаппс наголошує, що Велика Британія налаштована на довгострокову перспективу.

"Але меседж, який я надсилаю своїм колегам в Українській оборонній контактній групі, полягає в тому, що вони теж повинні діяти. За останні два роки Велика Британія активізувала міжнародну спільноту, — нагадує він і переконує: — Однак ми повинні зберегти цей імпульс. І для цього нам потрібна більша дипломатична, економічна і військова підтримка. Не існує світу, в якому можна дозволити Путіну перемогти. Це не лише підбадьорило б його, поставивши інших наших східноєвропейських союзників під приціл Росії, але й дало б сигнал Китаю, що все відкрито для захоплення".

На його думку, Путін вірить, що може виснажити Захід, але союзники України мають довести, що він помиляється.

"У цей великий рік демократії майбутнє України в руках Заходу. Ми не можемо їх підвести", — підсумовує Грант Шаппс.

Фото: reuters

Україна занепокоєна щодо протиповітряної оборони на тлі останніх російських обстрілів

Росія вчергове запустила велику кількість крилатих і балістичних ракет по українських містах — 41 ракета залетіла у повітряний простір країни. Ця атака посилила занепокоєння щодо стану протиповітряної оборони України, пише The New York Times.

Речник військово-повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що військові перехопили лише близько половини загального обстрілу, і лише п'ять з 24 балістичних ракет. За його словами, це був нижчий показник успіху для України, ніж під час попередніх бомбардувань, оскільки балістичні ракети, які важче перехоплювати, складали більшу частку вівторкового залпу.

В Україні зростає занепокоєння, що боєприпаси для протиповітряної оборони закінчаться, оскільки подальша військова допомога від Сполучених Штатів залишається заблокованою в Конгресі.

За словами Ігната, у військово-повітряних сил не закінчилися боєприпаси під час атаки у вівторок, але Україна потребує регулярного їх поповнення.

Українські військові заявили, що їхні солдати збили одну крилату ракету з кулемета, що є рідкісним подвигом. Зазвичай для перехоплення крилатих ракет потрібні винищувачі або зенітні ракети наземного базування.

Офіційні представники НАТО в Брюсселі оголосили у вівторок, що військовий альянс підписав контракти на суму 1,2 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів — одного з найбільш необхідних видів озброєнь на полях бою в Україні.

"Війна Росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси", — сказав Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Тим часом у вівторок вранці по всій Україні тисячі людей разом з дітьми сховалися в підвалах або на станціях метро. Після вибухів у Києві дехто поспішив перевірити свої будинки і підприємства.

У Києві люди, які зібралися біля будинку, пошкодженого падінням уламків ракети, заявили, що вони стурбовані зменшенням кількості зенітних ракет, які захищають місто.