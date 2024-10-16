Офіційного запиту немає, але питання про зниження мобілізаційного віку в Україні США порушують постійно, – нардеп Чернєв
США постійно порушують питання про зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 років до 18. Однак наразі це не ультиматум, а спонукання до дій
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
"Немає офіційного запиту. Але постійно порушувалось це питання на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було радше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова – 18-25-річні", – заявив він.
При цьому нардеп зазначив, що в США контрактна армія, ці люди пройшли вишкіл, мають ротації, можуть демобілізуватися й воюють не на своїй території.
На думку Чернєва, в разі зниження мобілізаційного віку цих людей не буде чим озброювати.
"Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будьмо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати", – висловився політик.
- Напередодні радник голови ОП Сергій Лещенко сказав, що США тиснуть на Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе