Офіційного запиту немає, але питання про зниження мобілізаційного віку в Україні США порушують постійно, – нардеп Чернєв

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Немає офіційного запиту. Але постійно порушувалось це питання на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було радше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова – 18-25-річні", – заявив він.

При цьому нардеп зазначив, що в США контрактна армія, ці люди пройшли вишкіл, мають ротації, можуть демобілізуватися й воюють не на своїй території.

На думку Чернєва, в разі зниження мобілізаційного віку цих людей не буде чим озброювати.

"Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будьмо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати", – висловився політик.