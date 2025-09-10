Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Польща звинувачує Москву в "акті агресії" після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
Огляд

Польща звинувачує Москву в "акті агресії" після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня

Андріана Стахів
10 вересня, 2025 середа
10:11
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – збиті російські дрони у повітряному просторі країни-члена НАТО Польщі, яка звинуватила Москву в "акті агресії"

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 10 вересня.

Країна-член НАТО Польща збиває російські дрони у власному повітряному просторі

важкий безпілотник-камікадзе (ілюстративне фото), фото: Getty Images

Польща, член НАТО, заявила, що в середу рано вранці підняла винищувачі і збила російські дрони після того, як вони перетнули повітряний простір країни з України, пише Politico.

Хвиля безпілотників у Польщі є суттєвою ескалацією порівняно з інцидентом у серпні, коли одиночний безпілотник розбився за 100 кілометрів на південний захід від Варшави.

І тут Politico зауважує, що цей інцидент стався в особливо делікатний з дипломатичної точки зору момент, коли президент США Дональд Трамп зважує, чи є реальні перспективи укладення мирної угоди з Путіним, який дотримується своїх військових цілей в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військова операція відбулася вночі після "багаторазових порушень польського повітряного простору" і що "військові застосували зброю проти цих об'єктів". А міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "польські та союзні радіолокаційні системи відстежили близько десятка об'єктів, які порушили повітряний простір", і що об'єкти, які потенційно могли "становити загрозу", були збиті.

Незадовго до 7:30 ранку представник польської служби управління повітряним рухом Pansa повідомив телеканалу TVN24, що аеропорти у Варшаві, Модліні та Жешуві, які були закриті, незабаром відновлять нормальну роботу. Аеропорт Любліна, що на сході Польщі, поблизу України, залишається закритим.

Раніше збройні сили Польщі заявили, що повітряний простір країни "неодноразово порушували об'єкти типу дронів" під час російського нападу на цілі в Україні, і що польська протиповітряна оборона була переведена в "найвищий стан готовності". У країні задіювали польські та натівські військові літаки і проводили операцію "з метою виявлення та нейтралізації об'єктів". Військові офіційні особи порадили полякам залишатися вдома.

Окремо Федеральне управління цивільної авіації США опублікувало повідомлення про те, що головний міжнародний аеропорт Польщі у Варшаві закрито через "незаплановані військові дії, пов'язані із забезпеченням державної безпеки".

У своїй заяві від X Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з міністерством оборони Польщі та президентом Каролем Навроцьким.

Польща звинувачує Москву в "акті агресії"

Польща

фото: gettyimages

Російські дії є безпрецедентним порушенням повітряного простору Польщі і становлять "реальну загрозу" для польських громадян, заявили представники польських збройних сил, повідомляє The Washigton Post.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, польські літаки були підняті в повітря. Він додав, що сили територіальної оборони країни були мобілізовані для проведення наземних пошуків збитих дронів. Польська поліція заявила, що знайшла пошкоджений дрон на сході Польщі.

Польща, яка є членом НАТО, "перебуває в постійному контакті з командуванням НАТО", заявив Косіняк-Камиш.

"Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об'єктів, що порушили наш повітряний простір", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як повідомив  заступник міністра оборони Цезарій Томчик, Дональд Туск відвідав місце військової операції.

Раніше того ж дня Польща заявила, що тимчасово закрила щонайменше два аеропорти, зокрема аеропорт імені Фредерика Шопена у Варшаві та аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході країни. Польські військові також попередили громадян залишатися вдома, особливо в регіонах Підляське, Мазовецьке та Люблінське.

У листопаді 2022 року снаряд, який НАТО визнало помилковою ракетою української протиповітряної оборони, запущеною у відповідь на російські удари, впав на польську територію, в результаті чого загинули дві людини.

Остання ескалація відбулася після повітряного удару, який Москва завдала по Україні в неділю, використовуючи сотні дронів і 13 ракет. Удар, що тривав кілька годин, вперше за час війни вразив головну урядову будівлю в Києві і забрав життя щонайменше трьох людей.

Ця подія викликала двопартійну хвилю критики на адресу Росії у Вашингтоні.

Конгресмен Джо Волш (республіканець від Північної Кароліни) назвав це "актом війни" у своєму твіті та закликав президента Дональда Трампа відреагувати, надавши Україні більше зброї.

Сенатор Дік Дурбін (Демократична партія, штат Іллінойс) заявив, що порушення російськими безпілотниками є "справедливим попередженням" про те, що  Путін перевіряє рішучість США захищати Польщу та інші країни Балтії. 

"Після кривавої бійні, яку Путін продовжує влаштовувати в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати", – написав він у мережі X.

Польща є однією з кількох країн-членів НАТО, які межують з Росією. Вона інвестує понад 4 відсотки свого ВВП в оборону, що більше, ніж будь-який інший член НАТО. Упродовж останніх років вона активно закуповує зброю, купує танки, ракетні системи та винищувачі у США і Південній Кореї. Польські чиновники раніше заявляли, що сподіваються подвоїти чисельність збройних сил країни до 300 тисяч військовослужбовців.

Американські збройні сили мають в Польщі гарнізон у складі 10 тисяч військовослужбовців. Штаб 5-го корпусу армії США розташований у західному польському місті Познань.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Польща
ЄС
політика
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Ксенія Золотова
9 вересня, 2025 вiвторок
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
Україна Польща
Автор
8 вересня, 2025 понедiлок
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
09:57
Зеленський
Зеленський про "шахеди" в Польщі: це небезпечний прецедент для всієї Європи
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
09:30
Ексклюзив
В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії від Варшавою, - Княжицький
09:10
Оновлено
Польща збила дрони РФ за допомогою авіації НАТО й Нідерландів: Туск скликає екстрене засідання уряду
09:07
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий, на Хмельниччині 3 поранених
08:49
monobank
У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
08:48
Інфографіка
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
08:29
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
08:06
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
07:45
Втрати РФ
За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
07:44
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
07:31
Огляд
Олександр Довженко
Чарлі Чаплін захоплювався ним, а Сталін критикував: 131 рік тому народився "поет українського кіно" Олександр Довженко
07:29
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду
07:06
OPINION
Пряма атака на Польщу - атака на НАТО
06:17
Прапор США
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами
05:21
OPINION
Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
22:51
Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:22
Валерій Залужний
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV