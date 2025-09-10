Польща звинувачує Москву в "акті агресії" після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 10 вересня.

Країна-член НАТО Польща збиває російські дрони у власному повітряному просторі

важкий безпілотник-камікадзе (ілюстративне фото), фото: Getty Images

Польща, член НАТО, заявила, що в середу рано вранці підняла винищувачі і збила російські дрони після того, як вони перетнули повітряний простір країни з України, пише Politico.

Хвиля безпілотників у Польщі є суттєвою ескалацією порівняно з інцидентом у серпні, коли одиночний безпілотник розбився за 100 кілометрів на південний захід від Варшави.

І тут Politico зауважує, що цей інцидент стався в особливо делікатний з дипломатичної точки зору момент, коли президент США Дональд Трамп зважує, чи є реальні перспективи укладення мирної угоди з Путіним, який дотримується своїх військових цілей в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військова операція відбулася вночі після "багаторазових порушень польського повітряного простору" і що "військові застосували зброю проти цих об'єктів". А міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "польські та союзні радіолокаційні системи відстежили близько десятка об'єктів, які порушили повітряний простір", і що об'єкти, які потенційно могли "становити загрозу", були збиті.

Незадовго до 7:30 ранку представник польської служби управління повітряним рухом Pansa повідомив телеканалу TVN24, що аеропорти у Варшаві, Модліні та Жешуві, які були закриті, незабаром відновлять нормальну роботу. Аеропорт Любліна, що на сході Польщі, поблизу України, залишається закритим.

Раніше збройні сили Польщі заявили, що повітряний простір країни "неодноразово порушували об'єкти типу дронів" під час російського нападу на цілі в Україні, і що польська протиповітряна оборона була переведена в "найвищий стан готовності". У країні задіювали польські та натівські військові літаки і проводили операцію "з метою виявлення та нейтралізації об'єктів". Військові офіційні особи порадили полякам залишатися вдома.

Окремо Федеральне управління цивільної авіації США опублікувало повідомлення про те, що головний міжнародний аеропорт Польщі у Варшаві закрито через "незаплановані військові дії, пов'язані із забезпеченням державної безпеки".

У своїй заяві від X Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з міністерством оборони Польщі та президентом Каролем Навроцьким.

Польща звинувачує Москву в "акті агресії"

фото: gettyimages

Російські дії є безпрецедентним порушенням повітряного простору Польщі і становлять "реальну загрозу" для польських громадян, заявили представники польських збройних сил, повідомляє The Washigton Post.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, польські літаки були підняті в повітря. Він додав, що сили територіальної оборони країни були мобілізовані для проведення наземних пошуків збитих дронів. Польська поліція заявила, що знайшла пошкоджений дрон на сході Польщі.

Польща, яка є членом НАТО, "перебуває в постійному контакті з командуванням НАТО", заявив Косіняк-Камиш.

"Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об'єктів, що порушили наш повітряний простір", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як повідомив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, Дональд Туск відвідав місце військової операції.

Раніше того ж дня Польща заявила, що тимчасово закрила щонайменше два аеропорти, зокрема аеропорт імені Фредерика Шопена у Варшаві та аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході країни. Польські військові також попередили громадян залишатися вдома, особливо в регіонах Підляське, Мазовецьке та Люблінське.

У листопаді 2022 року снаряд, який НАТО визнало помилковою ракетою української протиповітряної оборони, запущеною у відповідь на російські удари, впав на польську територію, в результаті чого загинули дві людини.

Остання ескалація відбулася після повітряного удару, який Москва завдала по Україні в неділю, використовуючи сотні дронів і 13 ракет. Удар, що тривав кілька годин, вперше за час війни вразив головну урядову будівлю в Києві і забрав життя щонайменше трьох людей.

Ця подія викликала двопартійну хвилю критики на адресу Росії у Вашингтоні.

Конгресмен Джо Волш (республіканець від Північної Кароліни) назвав це "актом війни" у своєму твіті та закликав президента Дональда Трампа відреагувати, надавши Україні більше зброї.

Сенатор Дік Дурбін (Демократична партія, штат Іллінойс) заявив, що порушення російськими безпілотниками є "справедливим попередженням" про те, що Путін перевіряє рішучість США захищати Польщу та інші країни Балтії.

"Після кривавої бійні, яку Путін продовжує влаштовувати в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати", – написав він у мережі X.

Польща є однією з кількох країн-членів НАТО, які межують з Росією. Вона інвестує понад 4 відсотки свого ВВП в оборону, що більше, ніж будь-який інший член НАТО. Упродовж останніх років вона активно закуповує зброю, купує танки, ракетні системи та винищувачі у США і Південній Кореї. Польські чиновники раніше заявляли, що сподіваються подвоїти чисельність збройних сил країни до 300 тисяч військовослужбовців.

Американські збройні сили мають в Польщі гарнізон у складі 10 тисяч військовослужбовців. Штаб 5-го корпусу армії США розташований у західному польському місті Познань.