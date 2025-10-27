Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін у відповідь на санкції хвалиться "літаючим Чорнобилем", а Європа прощається з російським газом. Акценти світових ЗМІ 27 жовтня
Огляд

Путін у відповідь на санкції хвалиться "літаючим Чорнобилем", а Європа прощається з російським газом. Акценти світових ЗМІ 27 жовтня

Зіновія Воронович
27 жовтня, 2025 понедiлок
11:39
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 27 жовтня випробування російської ракети з ядерним двигуном як демонстрація сили РФ західним країнам та підготовка Європи до повної відмови від російського газу

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ вранці 27 жовтня.

Що стоїть за випробуванням ракети "Буревісник"

Повідомлення про успішні випробування  РФ ракети з ядерним двигуном "Буревісник" – стало однією з провідних тем світових ЗМІ 26 та 27 жовтня. 
"Послання, яке хоче донести Володимир Путін, чітке: економічний тиск не зупинить російського президента та його війська. Навіть якщо він виходитиме з боку могутніх Сполучених Штатів", – пише німецьке видання Spigel.

Spigel відзначає, що лише через кілька днів після того, як уряд США запровадив санкції проти російських нафтових компаній, а ЄС ще більше обмежив імпорт енергоносіїв з Росії, Путін посилив атаки проти України. Зокрема, йдеться як про атаки на мирні міста, так і продовження  наступу на сході України. 

"Демонстрації влади Путіна не обмежуються полем бою в Україні. У неділю російський правитель оголосив про завершення випробувань інноваційної крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник". За повідомленнями, ракета, здатна нести ядерну зброю, провела в повітрі близько 15 годин і подолала відстань приблизно 14 000 кілометрів. Путін похвалився, що це "унікальний винахід"  з "необмеженою дальністю"  і що "жодна інша країна світу"  не має нічого подібного", – пише авторка Марина Кормбакі та додає, що ці погрози мають стати  попередженням для європейців, які повинні швидко знайти рішення, як фінансувати ймовірну тривалу оборонну боротьбу України та як захистити самих себе.  

ракета "Буревестник" з ядерним двигуном

фото: з відкритих джерел

Джеффрі Льюїса, експерт з питань нерозповсюдження ядерної зброї з коледжу Мідлбері у коментарі The New York Times каже, що випробування "Буревісника" не стало несподіванкою, оскільки розробки тривали декілька років та назвав її "крихітним літаючим Чорнобилем".

"Це ще одна науково-фантастична зброя, яка буде дестабілізувати ситуацію і з якою буде важко боротися в рамках контролю над озброєннями", – заявив він.

"Недільне оголошення про успішне випробування пройшло через кілька тижнів після того, як адміністрація Трампа зняла обмеження на використання Україною західної далекобійної зброї для ударів по російських нафтопереробних заводах та заводах. Однак деякі вчені вважають, що оголошення "Буревісника" слід розглядати не стільки в контексті подій на полі бою в Україні, скільки у зв'язку з пропозицією Москви продовжити новий договір СНО-3, останній договір про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами та Росією", – пише The New York Times.

Європа готується до повної відмови від російського газу

Європейський Союз оголосив про плани повної відмови від російського газу, в тому числі зрідженого. Польське видання Rzecz Pospolita переконує - Польща повністю до цього готова.

"Європейський Союз запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії. Він включає повну заборону на імпорт російського зрідженого нафтового газу (скрапленого нафтового газу) до ЄС, включаючи ізобутан та бутан, що входять до складу цього палива. Нові правила мають набути чинності 26 січня 2026 року. Тільки тоді будуть досягнуті цілі, яких ЄС планував досягти майже рік тому. Метою було не лише повне припинення імпорту зрідженого нафтового газу з Росії, а й розвиток поставок з альтернативних джерел", - повідомляє RP.

Генеральний директор Польської асоціації зрідженого газу (ЗПГ) Бартош Квятковський у коментарі видання пояснив,  що 12-й пакет санкцій поширювався на пропан, бутан та їхні суміші, але виключав, серед іншого, бутани з чистотою понад 95% та ізобутан, особливу форму бутану, що використовується в аерозольній промисловості. 

скраплений газ

фото: gettyimages

"Останній може легально потрапити до Польщі у 2025 році, але частка ЗПГ з Росії в загальному обсязі імпорту впала з 44% минулого року (і, наприклад, з 75% у 2018 році) до 14% у період з січня по серпень 2025 року. Дії, вжиті підприємствами у 2024 році, дуже добре підготували ринок до набрання чинності ембарго – достатньо сказати, що, попри переорієнтацію напрямків поставок, дефіциту газу не виникло", – стверджує Квятковський.  За його даними, цього року польські імпортери заплатили російським постачальникам (на сьогодні) близько 450 мільйонів злотих порівняно з 2,3 мільярда злотих минулого року. 

На його думку, набрання чинності 19-го пакету санкцій у 2026 році не повинно суттєво вплинути на ціни для водіїв, враховуючи невелику частку, яку російський газ має в постачанні транспортного сектору цього року.

Статті
Новини
Світ
Економіка
Війна з Росією
Росія
Польща
ЄС
газ
зброя
Володимир Путін
ядерна зброя
санкції проти Росії
США
ядерна небезпека
санкції ЄС проти Росії
