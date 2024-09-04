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Огляд

Ракетний удар в Полтаві та наслідки звільнення голови Укренерго. Акценти світових ЗМІ 4 вересня

Ірина Запотічна
4 вересня, 2024 середа
11:07
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – удар по Полтаві, який назвали одним з найсмертоносніших та деталі звільнення голови Укренерго Кудрицького

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 вересня.

Під час удару Росії по військовому навчальному закладу в Центральній Україні - десятки загиблих

Значна частина міжнародних медіа написали про удар по Полтаві. Так, наприклад, у CNN назвали російську атаку "однією з найбільш смертоносних з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому 2022 року".

Журналісти пишуть, що у Полтаві також пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, зокрема голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін заявив, що рятувальники продовжують розбирати та шукати завали на місці. За словами Проніна, влада вважає, що під завалами можуть перебувати ще 18 людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю кореспонденту CNN заявив, що ракета досягла цілі за дуже короткий проміжок часу. За словами чиновників, люди постраждали, коли намагалися потрапити в бомбосховище.

"Єдиний спосіб їх перехопити — мати систему "Патріот" або ЗРК "САМП/Т", тому що вони єдині здатні перехоплювати балістичні ракети", — сказав Кулеба, додавши, що він родом із Полтавської області.

Своєю чергою журналісти The Guardian пишуть, що удар викликав гнів в українських соціальних мережах після непідтверджених повідомлень про те, що він був спрямований на військову церемонію просто неба або перекличку. До того ж багато хто звинуватив чиновників, які дозволили провести захід, попри загрозу нападів з боку Росії.

Сухопутні війська України підтвердили, що під час удару загинули військовослужбовці, і заявили, що триває розслідування, щоб встановити, чи достатньо було зроблено для захисту тих, хто перебував на об’єкті. Також там зазначили, що будуть вжиті заходи для запобігання повторенню.

Керівника Укренерго звинуватили в тому, що він не зміцнив енергетичну інфраструктуру, яка зазнала постійних російських бомбардувань, що призвело до відключень електроенергії

The New York Times пишуть, що Володимира Кудрицького, якого призначили главою Укренерго у 2020 році, до повномасштабного російського вторгнення, було звільнено з посади генерального директора після голосування наглядової ради в понеділок.

У виданні пишуть, що Кудрицького звинуватили в тому, що він не завершив оборонні укріплення на електростанціях перед ударом Росії 26 серпня — найбільшим ударом по енергетичній інфраструктурі після вторгнення 2022 року.

"Звільнення розпалило політичну боротьбу за енергетичний сектор країни, який був однією з головних цілей Росії протягом останніх кількох років, оскільки вона намагається підірвати українську економіку та внутрішню підтримку війни"

Кудрицький своєю чергою у своєму дописі у Facebook заперечив, що його звільнили через неспроможність захистити енергетичну інфраструктуру, і сказав, що став жертвою наклепницької кампанії невідомих осіб.

Двоє членів наглядової ради Укренерго Даніель Доббені та Педер Андреасен заявили, що подали у відставку на знак протесту проти звільнення, назвавши це рішення політично вмотивованим.

Святослав Павлюк з "Енергоефективних міст України", групи захисту прав енергетичної галузі, у дописі у Facebook написав - звільнення Володимира Кудрицького може відштовхнути донорів, які допомогли зберегти енергосистему на плаву.

"Наслідки таких рішень будуть серйозними", - сказав він.

Теги:
Світ
Полтава
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Енергетика
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