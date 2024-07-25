Росії знадобиться 5 років, аби повністю захопити 4 області України, – керівник генштабу Британії

Про це пише Sky News.

Британський генерал назвав повну окупацію чотирьох областей України мінімальною ціллю Росії. Водночас він зазначив, що, намагаючись досягти поставленої мети, країна-агресорка може втратити до 1,8 млн солдатів.

"Якщо вони продовжуватимуть такими темпами, росіянам, імовірно, знадобиться п’ять років, щоб досягти своїх мінімальних цілей щодо чотирьох областей", - сказав начальник генштабу Британії.

Також, за словами Вокера, для повного захоплення частково окупованих українських областей РФ доведеться витратити "військового обладнання на мільярди фунтів стерлінгів".

Генерал наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має зазнати поразки в Україні, інакше під загрозою опиняться країни НАТО.

"Вона [російська агресія] тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі?" – підкреслив Вокер.

Водночас генерал зазначив, що у війні на виснаження "немає переможців".

"Це повне спустошення для обох сторін і втрачені покоління", – наголосив він.