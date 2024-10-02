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Схід України хитається під тиском нової російської тактики і більшої вогневої потужності, а в Херсоні під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня

Андріана Стахів
2 жовтня, 2024 середа
15:39
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань ситуація на сході України, де російські війська продовжують просуватися та тиснути, а також трагедія у Херсоні, коли під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 жовтня.

Схід України хитається під тиском нової російської тактики і більшої вогневої потужності

У дузі сіл на південь від Покровська, на полях боїв, які два з половиною роки перебували в стагнації, спостерігається більше руху, ніж будь-коли – на користь Росії, пише The Washington Post.

Українським солдатам здавалося, що вони все зробили правильно, розповідає видання. Після того, як розбили гранатометами два загони російських військ, що атакували, вони відправили ударні безпілотники, щоб забрати вцілілих. Але те, що сталося далі, перетворило бій на математичну задачу. Прибуло ще більше ворожих солдатів, деякі з них були на бронетехніці. За словами Андрія Білозір, старшого сержанта першого батальйону підрозділу, російські війська з безпілотників та артилерії накрили українців, що залишилися без вогневої підтримки. Бійці 33-ї механізованої бригади були змушені відступити.

Солдати з кількох підрозділів на фронті розповіли про вдосконалену російську тактику цього літа, яка поєднує свої переваги з потужними атаками, яким українці намагаються протидіяти, навіть якщо вони досягають локальних перемог.

Ворожі війська штурмують поля бою невеликими групами, що мінімізує виявлення і ускладнює ведення вогню у відповідь, за підтримки більшої кількості артилерії і безпілотників. Росія також покращила зв'язок на полі бою, що допомагає координувати атаки. Українські солдати кажуть, що втрати вражають, але росіяни мають достатньо сил, щоб продовжувати тиск, а західна допомога не компенсує дефіцит обладнання.

Територіальні втрати були помітно великими в багатьох місцях, включно з Вугледаром, невеликою цитаделлю на півдні Донецька, яку 72-га механізована бригада непохитно захищає вже близько двох років без жодного полегшення. Війська, що воюють у цьому районі, виснажені, але налаштовані рішуче, сказав офіцер підрозділу на умовах анонімності, оскільки він не має дозволу на спілкування з журналістами.

Але артилерійські залпи в цьому районі іноді досягають 10 снарядів до 1 на користь Росії, сказав він, а планерні бомби, запущені без перешкод з реактивних літаків, можуть знищити цілі ділянки лінії окопів і всіх, хто в них перебуває. За словами офіцера, московські війська відтісняють 72-гу ОМБр все далі і далі назад, ризикуючи оточити українські сили.

Коли його запитали, чи питання полягає в тому, коли Вугледар впаде, а не в тому, чи впаде, офіцер не вагаючись відповів: "Так".

Через кілька днів його похмурий прогноз став реальністю. За словами офіцера, російські війська взяли під контроль місто.

За словами аналітика Black Bird Group, колективу з аналізу розвідувальних даних з відкритими джерелами, який базується в Гельсінкі, Пасі Пароінена, російські війська за цей період збільшили окуповану територію по всій Україні на 318 квадратних миль, з яких близько 268 були захоплені вздовж лінії фронту між Бахмутом і Вугледаром.

Як зазначає Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень, Курська битва, ймовірно, розтягнула український особовий склад і загострила кадрову проблему, яка і без того є однією з головних для Києва. Великі втрати досвідчених українських солдатів у поєднанні з новими військами, які прибули на фронт з обмеженою підготовкою, ще більше посилили тиск на підрозділи, що утримують лінію фронту.

Покровськ, ключовий автомобільний і залізничний вузол, через який Україна перекидає війська і техніку по всій південній частині Донецької області, вже кілька тижнів є об'єктом нападів і евакуації цивільного населення. За словами солдатів, руйнування залізниць і мостів означає, що він фактично втрачений, що змушує йти довшими і небезпечнішими шляхами через цей регіон.

Але, підкреслює Роб Лі, найбільш серйозним наслідком боїв на цій ділянці Донецького фронту може бути не стільки втрата території, скільки втрата війська. Як Росія, так і Україна зазнали важких втрат, і переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматися найдовше.

На полі ж бою солдати просто намагаються протриматися, пристосовуючись до зміненої російської тактики. Минулого року бойові дії значною мірою визначалися артилерійськими дуелями і так званими м'ясними атаками великих груп погано підготовлених російських мобілізованих солдатів. Але зараз українці повідомляють, що ворожі штурмові загони часто добре підготовлені і добре оснащені, пересуваються меншими групами, ніж раніше. 

Тактика невеликих штурмових груп знайома українцям, які використовували її минулої осені, щоб повернути села, захоплені росіянами. Але ключова відмінність зараз, за словами солдатів, полягає в тому, що Росія поєднала цю концепцію зі своїми перевагами в боєприпасах і толерантністю до втрат. За словами солдатів, нові засоби зв'язку також допомогли російським командирам краще організувати штурми і підвищили майстерність атак з безпілотників.

У Херсоні під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей

Шестеро людей загинули в районі місцевого ринку в Херсоні, російський обстріл стався близько 09:00. Саме в цей час люди по всій Україні зупинилися, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні, пише BBC.

Обстріл поблизу місцевого ринку та автобусної зупинки, ймовірно, був здійснений з російської ствольної артилерії, згідно з повідомленням обласної прокуратури. У перших повідомленнях йшлося про сімох загиблих, лікарі змогли врятувати одну людину, яку "вважали загиблою".

У вівторок о 08:55 люди в Києві та по всій Україні вшанували День захисників і захисниць України 10-хвилинним мовчанням.

Невеличкий гурт людей зібрався біля меморіального комплексу на Майдані Незалежності в Києві. Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, тут встановили тисячі українських прапорів, а також фотографії загиблих солдатів у рамках.

"Коли настала хвилина мовчання, ми спостерігали, як автомобілі зупинилися посеред жвавої дороги, а люди урочисто стояли на вулицях у мить, сповнену емоціями, скорботою і сильною національною гордістю", – розповідають журналісти BBC.

Приблизно в цей час на півдні України відбувся удар по Херсону. Окремо повідомляється про поранення 21 людини внаслідок падіння російських планерних бомб на житлові та промислові райони в Запоріжжі.

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Херсон
Війна з Росією
Вугледар
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