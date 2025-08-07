Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу

Вранці 7 серпня президент Лай Чін-те зустрівся з міжпартійною делегацією Верховної Ради України. У своєму виступі президент Лай заявив: візит символізує поглиблення дружби між Тайванем та Україною та підкреслює нашу спільну відданість прагненню свободи та миру. Президент висловив сподівання на розширення обмінів між нашими урядами, парламентами, промисловістю та народами, і що ми можемо зміцнити співпрацю в таких сферах, як економіка, торгівля, інвестиції, передові технології та розвиток талантів.

Про це повідомляється на офіційному вебсайті Офісу президента Тайваню.

Лай додав, що, попри географічну відстань, Тайвань та Україна спільно стоять на передовій у протистоянні авторитарній експансії. Він підкреслив, що Тайвань підтримує Україну з початку російського вторгнення, надаючи гуманітарну допомогу та фінансуючи відбудову ресурсами як уряду, так і приватного сектору. Крім того, Тайвань співпрацює з іншими демократичними країнами для посилення міжнародної солідарності та допомоги Україні.

Президент Лай також висловив сподівання на розширення співпраці у сферах торгівлі, технологій та розвитку людського потенціалу, а також підтвердив готовність Тайваню долучитися до відбудови України. «Я щиро сподіваюся на якнайшвидше завершення цієї ірраціональної та абсолютно незаконної війни, аби український народ зміг якнайшвидше позбутися її руйнівних наслідків», — зазначив він.

Депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, який очолював делегацію, назвав зустріч історичним моментом та підкреслив спільну боротьбу за демократію та суверенітет.

Депутат Княжицький відзначив, що російсько-українська війна є водночас боротьбою за правду й демократичні цінності у протистоянні спробам поневолення російською деспотією.

Він провів паралелі між боротьбою України проти російської агресії та опором Тайваню тиску з боку Китаю. Княжицький наголосив, що Тайвань чинить опір експансії авторитарного Китаю та його спробам придушити прагнення тайванців жити у вільній країні, де поважають права і свободи людини. Депутат підкреслив, що будь-яке посягання на свободу Тайваню є неприйнятним.

За словами Миколи Княжицького, присутність української делегації є свідченням схожості наших прагнень та поглядів на майбутнє демократичного світу. Він підкреслив, що цінності та інтереси демократичного світу потрібно рішуче захищати у багатьох сферах — політичній, дипломатичній та військовій. Завершуючи свій виступ, депутат висловив переконання, що обмін між Тайванем та Україною має добрі та продуктивні перспективи.

До складу делегації також увійшли народні депутати Іван Крулько, Валерій Лунченко, Соломія Бобровська, Михайло Бондар, Андрій Лопушанський та Святослав Юраш.