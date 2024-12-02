У Єврокомісії заявили, що ЄС не обговорює питання відправлення військ в Україну

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо, передає Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб війська були відправлені, з цим мають погодитися всі держави-члени. Цього обговорення ще немає. Європа ще не має позиції з цього питання", - сказала вона.

Своєю чергою прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер запевнила, що "ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться".

"Усі опції на столі, і це - основа, на якій ЄС продовжуватиме працювати й координувати свої зусилля", – заявила вона.