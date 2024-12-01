Зеленський пояснив, чому не може сам просити ЄС та НАТО про введення військ до України
Ну думку президента України Володимира Зеленського, він не може звернутися до країн-членів ЄС та НАТО з проханням про введення військ для допомоги у захисті від РФ
Із такою заявою він виступив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час зустрічі у Києві з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Укрінформ та італійська агенція ANSA, кореспонденти якої супроводжують європейську делегацію.
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"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо раді (такій допомозі - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі. І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська. Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку", - сказав Зеленський.
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"Ось чому я не можу ризикувати", - наголосив президент.
- Перед цим Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Ske News припустив, що він готовий укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на членство в НАТО щоб потім повернути їх "дипломатичним шляхом". При цьому тимчасово окуповані частини України за жодних обставин не буде визнано російськими.
- Окремо Зеленський наголосив: "Але запрошення (до НАТО - ред.), треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах".
- 1 грудня глава держави на брифінгу з Коштою повторив свою думку про роль НАТО у врегулюванні збройного конфлікту з РФ: Україні потрібні дієві безпекові гарантії та військова допомога від Заходу, може йтис я і про членство України у НАТО, але де-юре офіційне запрошення до Альянсу має стосуватися усієї суверенної української території в межах кордонів 1991 року.
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