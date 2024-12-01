Зеленський пояснив, чому не може сам просити ЄС та НАТО про введення військ до України

Із такою заявою він виступив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час зустрічі у Києві з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Укрінформ та італійська агенція ANSA, кореспонденти якої супроводжують європейську делегацію.

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"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо раді (такій допомозі - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі. І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська. Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку", - сказав Зеленський.

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"Ось чому я не можу ризикувати", - наголосив президент.