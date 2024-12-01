Зеленський: Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями
Входження України до блоку НАТО можливе лише повністю, а не без окремих територій
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає УНІАН.
"Не може бути запрошена до НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що усі інші території не лише в небезпеці, а усі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде", - наголосив глава української держави.
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Стосовно вступу України до НАТО глава держави наголосив, що вступ до Альянсу став би найкращою гарантією безпеки для України і це, як і інтеграція до ЄС, є принциповими речами.
Однак, до Північно-Атлантичного Альянсу не може, за його словами, приєднатися лише частина країни.
"Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість (втрачених внаслідок російської окупації територій - ред.) повернулася дипломатичним шляхом, щоб не було такої кількості жертв. Я не впевнений, що всі це розуміють, але я хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", - пояснив Зеленський.
- Перед цим Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Ske News припустив, що він готовий укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на членство в НАТО щоб потім повернути їх "дипломатичним шляхом". При цьому тимчасово окуповані частини України за жодних обставин не буде визнано російськими.
- Окремо Зеленський наголосив: "Але запрошення (до НАТО - ред.), треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах".
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