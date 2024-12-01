Зеленський: Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає УНІАН.

"Не може бути запрошена до НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що усі інші території не лише в небезпеці, а усі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде", - наголосив глава української держави.

Читайте також: The Economist: Як Дональд Трамп впорається з війною в Україні? І як на це відреагують Україна, Росія та Європа?

Стосовно вступу України до НАТО глава держави наголосив, що вступ до Альянсу став би найкращою гарантією безпеки для України і це, як і інтеграція до ЄС, є принциповими речами.

Однак, до Північно-Атлантичного Альянсу не може, за його словами, приєднатися лише частина країни.

"Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість (втрачених внаслідок російської окупації територій - ред.) повернулася дипломатичним шляхом, щоб не було такої кількості жертв. Я не впевнений, що всі це розуміють, але я хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", - пояснив Зеленський.