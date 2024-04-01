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Огляд

У США можуть проголосувати за допомогу Києву, а в Україні мали б бути вибори президента. Акценти світових ЗМІ 1 квітня

Юрій Мартинович
1 квітня, 2024 понедiлок
11:10
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань ситуація в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон обіцяв в перші тижні квітня поставити на голосування пакет допомоги Україні, також ЗМІ цікавила ситуація щодо виборів президента в Україні, які за законом мали відбуватися 31 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 квітня.

Цього місяця США або дадуть допомогу Україні, або загрузнуть у передвиборчій політиці

конгрес США

Фото: reuters

 

У Конгресі США простежується позитивна динаміка, щоб таки проголосувати за багатостраждальну допомогу Україні. Як пише CNN, конгресмен Майк Лоулер, поміркований республіканець із Нью-Йорка, у неділю висловив оптимізм щодо того, що голосування щодо фінансування військових зусиль України може потрапити у зал Палати представників, коли конгресмени повернуться з канікул на початку квітня. Розбіжності в Палаті представників у таборі Республіканської партії поки що завадили прогресу в надсиланні допомоги ключовому союзнику США.

"Я вважаю, що голосування буде, коли ми повернемося з великодніх канікул", — сказав Лоулер, член Комітету у закордонних справах Палати представників та додав: "Безумовно, це критично важливо для наших союзників. Ми є лідером вільного світу, і ми не можемо ухилитися від нашого обов’язку підтримувати та захищати демократії по всьому світу".

Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив у неділю, що спікер Палати представників Майк Джонсон зробив "дуже чіткі заяви" про те, що надання додаткової допомоги Україні буде "наступним головним планом денним" після повернення Конгресу.

"Ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати", — сказав республіканець із Огайо.

Американські журналісти відзначають, що розгляд питання про фінансування України створює складну головоломку для Джонсона. Спікер може навіть зіткнутися з голосуванням за його усунення, адже багато ультраправих республіканців виступають проти будь-яких нових грошей для України в її боротьбі з Росією. Хоча демократи сигналізували, що вони, можливо, будуть готові врятувати Джонсона, якщо він винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні, який вони зможуть підтримати.

"Люди, які спілкувалися зі спікером останніми днями, кажуть, що він чітко усвідомлює, що пропозиція про відставку загрозлива, оскільки він приймає ключові рішення щодо допомоги Україні, які можуть визначити траєкторію його політичної кар’єри. Протягом двотижневих великодніх канікул Джонсон тихо працював із ключовими лідерами, щоб намітити курс на свою стратегію щодо України", - відзначають у CNN.

Російські шпигунські мережі продовжують діяти в ЄС та повертаються до сталінських методів

Максим Кузьмінов

Фото: Getty Images

 

У The New York Times написали, що вбивство російського перебіжчика в Іспанії викликає відчуття існування "привидів ударних загонів" РФ. Загибель в Іспанії Максима Кузьмінова, пілота, який доставив в Україну гелікоптер і секретні документи, викликала побоювання, що Кремль знову націлився на своїх ворогів за кордоном.

Журналісти відзначають, що люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати повідомлення. Це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки вистрілили в нього шість разів у гаражі на півдні Іспанії, вони наїхали на його тіло своїм автомобілем.

На думку слідства, вони також залишили важливу підказку, щоб визначити свою особу: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

"Це було чітке повідомлення", — сказав високопоставлений чиновник іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства. "Я вас знайду, я вас уб'ю, я вас переїду і принижу".

Його вбивство в приморському курортному містечку Вільяхойоса минулого місяця викликало побоювання, що російські європейські шпигунські мережі продовжують діяти та націлені на ворогів Кремля, незважаючи на узгоджені зусилля знищити їх після того, як Путін вторгся в Україну в 2022 році.

Російські спецслужби були переведені на військовий лад і почали агресивно діяти як вдома, так і за кордоном, що нагадує сталінську епоху, сказав Андрій Солдатов, автор та експерт з російських військових і спецслужб.

"Мова вже не йде про звичайне шпигунство», — сказав він. "Йдеться про операції — і ці операції можуть включати вбивства".

В Україні день виборів без виборів

вибори в Україні

Фото: YouTube

 

Також західні ЗМІ цікавить тема виборів в Україні, а вірніше їх відсутності. У CNN назвали свою статтю про це так: "День виборів в Україні настає без жодного голосування та невеликого апетиту до нього – у всякому разі, поки що".

"В іншому світі Україна голосувала сьогодні, 31 березня. У рік, коли мільярди отримають шанс проголосувати, люди тут будуть виносити свій вердикт президентству Володимира Зеленського. П'ять років тому чоловік, чий талант актора, коміка та продюсера зробив його відомим в Україні, був призначений на посаду. Але з огляду на те, що російські війська все ще знаходяться в країні, а мільйони українців покинули свої домівки, воюють на передовій або живуть за кордоном, виборів немає", - пишуть у CNN.

Деякі американські республіканці прагнули зробити прийдешнє закінчення терміну повноважень Зеленського, яке станеться в травні, ще однією причиною відмови у наданні військової допомоги. Сам Зеленський сказав, що відкритий до цієї ідеї, але останніми місяцями дав зрозуміти, що це не те, що, на його думку, країна може або повинна зробити. Незважаючи на те, що неділя є днем, згідно з яким Конституція України має проводити голосування, вона також не дозволяє це робити під час війни. Альтернативою може бути призупинення воєнного стану на період виборів.

Опитування громадської думки свідчать про те, що серед українців мало бажання голосувати - лише 15% респондентів минулого місяця сказали Київському міжнародному інституту соціології, що в країні слід провести вибори. У серпні минулого року президента Зеленського запитали про його позицію в інтерв’ю українському телебаченню, і він висловив прихильність до проведення виборів.

Для лідера, чутливого до звинувачень у бажанні утриматися при владі, чия привабливість у 2019 році частково базувалася на обіцянці більшої відкритості та демократичної прозорості, закриття розмов про вибори є ризиком. Та все ж у подальших коментарях президент був менш двозначним. "Зараз невідповідний час для виборів", — сказав він у листопаді минулого року, і відтоді його позиція не змінилася.

Олексій Кошель з Комітету виборців України, групи тиску, яка прагне відстоювати демократичні права, бачить у роботі прозорий політичний розрахунок. Він вважає, що команда Зеленського спочатку хотіла провести вибори, тому що підтримка президента була дуже високою. Але коли його рейтинги почали падати до кінця року, керівництво охололо до цієї ідеї.

Сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем, незважаючи на те, що він є рішучим прихильником допомоги Україні, також зайняв однозначну позицію, заявивши на прес-конференції в Києві минулого року: "Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть коли вона зазнає нападу. . Американський народ має знати, що Україна інша. У минулому ця країна була дуже корумпованою".

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
вибори президента
Іспанія
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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