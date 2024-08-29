Україна пішла на ризик напередодні президентських виборів у США та відродження жаги українців до власної культури. Акценти світових ЗМІ 29 серпня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 серпня.

Зеленський кидає кубики на полі бою, щоб досягти результатів до того, як вибори в США змінять долю України

Фото: Getty Images

пишуть , що після раптового вторгнення в Курську область Росії на початку серпня толерантність України до ризику різко зросла. Керівництво ЗСУ оголосило у вівторок, що захопило 100 російських населених пунктів, оскільки з'явилися повідомлення про те, що українські війська також намагалися прорватися в Білгородську область.

Раптове вторгнення тепер перетворюється на довгостроковий проєкт, хоча Київ наполягає, що він прагне бути буферною зоною, а не реваншистською окупацією.

"Дивовижно, наскільки безсилим виявляється Кремль зупинити прогрес України вже через три тижні, попри те, що він перекинув 30 000 військ у цьому напрямку, згідно з оцінкою України, наданою під час щорічної пресконференції президента Володимира Зеленського", - пишуть журналісти.

Зміна можливостей Києва розгортати повітряну потужність лише зросте протягом наступних місяців і поставить у глухий кут єдину, довгострокову перевагу Росії – контроль над небом і можливість бомбардувати за бажанням. Москва відповіла на напади на свою територію та інфраструктуру єдиним відомим їй способом – ударами по енергетичній інфраструктурі України, готелям і цивільним об’єктам вночі.

І в той час, як Зеленський кидає в боротьбу все, що може, Путін, здається, застряг, промовляючи знайому мелодію. Москва говорить про те, що іноземні найманці допомагають Києву, а її ракети націлені на західних журналістів у донецькому готелі.

У виданні зазначають: якщо Курська операція не змусить Росію розтягнутися настільки, що її операції в Донецьку зупиняться, Києву доведеться шалено зміцнювати тил за Покровськом або ризикувати швидким просуванням Росії по відкритому простору, що може змінити майбутній вигляд України.

Зв’язок із політикою США також був очевидним, коли Зеленський у вівторок заявив, що у вересні представить президенту Джо Байдену та кандидатам Камалі свій "секретний" план перемоги - як припустили у CNN, інтенсивні удари безпілотників, можливо, також із використанням наданої США зброї великої дальності.

Проте з'являється незнайома нова парадигма, до якої Зеленський також звернувся безпосередньо. Загроза російської ескалації майже відсутня в розмові.

"Зеленський зрозумів, що момент для України настав, і що після листопада існує 50-відсоткова ймовірність того, що Трамп нав'яже неприємний мир, або що згуртованість НАТО буде повільно руйнуватися, чи що він буде намагатися заповнити свої власні окопи українськими солдатами, які бажають служити. І в найближчі тижні він готовий залишити величезні ділянки території вразливими, а також перетнути кожну з червоних ліній Росії - колись священних, а тепер таких, що зміщуються щодня - в гонитві за точкою, в якій Москва зламається і вирішить поступитися".

Коли спадщина під ударом, в українців відродилася жага до власної культури

Фото: Сергій Козлов

зазначають , що знищення значної частини культури не просто не відштовхнуло українців далі від культурного простору, де домінувала Росія та яку вони ділили десятиліттями під радянською владою, а пробудило жагу до власної культури.

Журналісти пишуть, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, за даними культурної організації ЮНЕСКО, в Україні внаслідок вторгнення постраждало 432 культурних об’єкти. Зокрема 139 релігійних об’єктів, 214 будівель, що представляють історичний або художній інтерес, 31 музей, 32 пам’ятники, 15 бібліотек і один архів.

Керівництво Музею Григорія Сковороди, який зруйнувала російська ракета 7 травня 2022 року, знало, що він може зазнати нападу, і більшість цінних експонатів евакуювали в безпечніше місце. Нічого військового ні в музеї, ні в його околицях не було.

Музеї України на окупованих Росією територіях зіткнулися з зовсім іншою проблемою. Російські війська вивозили цілі вантажівки з творами мистецтва та історичними артефактами нібито на "відповідальне зберігання".

У деяких музеях на окупованих територіях України росіяни вилучали експонати з пропагандистською метою. Наприклад, виставку про сучасну історію України в Бердянську замінили на виставку, яка прославляє "спеціальну військову операцію".

Виконувач обов’язки міністра культури України Ростислав Карандєєв вважає, що Росія навмисне націлюється на духовні та історичні символи країни.

"Не лише військові об’єкти та критична інфраструктура, а й усе, що дозволяє українцям говорити про власну ідентичність та державність", - говорить він.

Анастасія Іщенко з музею Сковороди вважає, що українці також почали більше цінувати те, що знаходиться під загрозою російського вторгнення.

"Це як у стосунках: щоб зрозуміти, що ти втратив, це треба забрати", — каже вона. Ми об’єднуємося не навколо агресії чи злості, а навколо культурних цінностей, які кожен із нас передасть майбутнім поколінням. Це дає нам промінь світла".

Так в Україні з часом з’являються гурти, виконавці та письменники, з прем’єрами нових п’єс і переповненими театрами.

Численні українські волонтери надали не лише життєво необхідне забезпечення та запаси одягу та медикаментів, а й музичні інструменти.