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В ЄС пропонують співпрацювати з лівійцями, щоб зупинити Росію, а Путін байдужий до погроз Трампа. Акценти світових ЗМІ 22 липня

Андріана Стахів
22 липня, 2025 вiвторок
13:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява єврокомісара з питань міграції про необхідність співпраці з лівійцями, щоб зупинити Росію, а також те, що Путін не виглядає збентеженим погрозами Трампа

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 липня.

В ЄС пропонують співпрацювати з лівійцями, щоб зупинити Росію

Євросоюз

фото: reuters

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер говорить про те, що співпрацювати з лівійцями, щоб зупинити Путіна, який використовує мігрантів як зброю. Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

Європейський Союз повинен залишатися готовим до переговорів з лівійським лідером Халіфою Хафтаром, який підтримує Росію, щоб запобігти подальшому використанню Путіним міграції як зброї, переконаний комісар ЄС.

"Той факт, що Росія посилює свій вплив у Лівії, викликає у нас занепокоєння, і саме тому ми також повинні взаємодіяти з Лівією, – сказав він. – Безумовно, існує небезпека, що Росія буде використовувати мігрантів і міграційне питання в цілому як зброю проти Європи. Ця мілітаризація відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те ж саме з Лівією".

Тут видання зауважує, що коментарі Бруннера з'явилися всього через кілька тижнів після того, як Хафтар принизив Брюссель, вигнавши комісара з питань міграції з Бенгазі під час візиту до країни міністрів Італії, Греції та Мальти, які намагаються стримати потік мігрантів, що прибувають до їхніх країн з Північної Африки.

За даними Politico, лівійські чиновники тоді оголосили Бруннера "персоною нон-грата", оскільки він та інші члени європейської дипломатичної делегації, побоюючись бути сприйнятими як такі, що легітимізують адміністрацію, яку не визнає більшість країн світу, відмовилися фотографуватися під час зустрічі з міністрами Хафтара.

Коментарі Бруннера свідчать про те, що ЄС має намір відновити переговори з Хафтаром, попри застереження європейських лідерів щодо роботи з цим ними. Хафтар контролює Лівійську національну армію і керує східною Лівією як військова диктатура, одночасно посилюючи співпрацю з Путіним.

"У Бенгазі ми не знали, хто були люди, які сиділи навпроти нас, – зазначив Бруннер і додав: – Це було не зовсім зрозуміло з точки зору процесу. І саме тому, врешті-решт, переговори не відбулися. Але ми, звичайно, готові продовжити ці переговори в будь-який час. На мій погляд, це вкрай необхідно".

Європа діє, відчуваючи дедалі більшу нагальність, оскільки Італія та Греція б'ють на сполох через зростання кількості шукачів притулку, які прибувають на човнах з Лівії.

У відповідь на сплеск кількості шукачів притулку з Лівії грецький уряд призупинив розгляд заяв про надання притулку тим мігрантам, які прибувають до Греції морем з Північної Африки, на початковий період у три місяці. Цей крок різко розкритикували правозахисні організації.

В основі занепокоєння ЄС лежать побоювання, що Путін зробить з Лівією те, що він вже намагався зробити в деяких частинах Східної Європи, де він веде, як кажуть офіційні особи ЄС, гібридну війну проти блоку, яка охоплює використання міграції як зброї.

За словами Бруннера, небезпека впливу Путіна в Лівії не залишає Європі іншого вибору, окрім як провести переговори з Хафтаром і "викласти на стіл наші пропозиції, коли мова йде про міграційну дипломатію". Це означатиме поєднання міграційних переговорів з такими питаннями, як допомога в розвитку Лівії або спрощення отримання лівійцями європейських віз.

Очікується, що міністри внутрішніх справ ЄС розглянуть питання про те, як поводитися з Лівією, під час неформального саміту в Копенгагені, в якому бере участь Бруннер.

Як нагадує Politico, на саміті з питань міграції, який відбувся 18 липня у Німеччини, міністри внутрішніх справ намагалися узгодити спільні пропозиції щодо посилення європейських міграційних правил, досягнувши консенсусу щодо низки заходів, зокрема створення центрів повернення для шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні притулку за межами ЄС, і уможливлення депортації до Сирії та Афганістану. Саміт був спільно організований Німеччиною і Францією, і в ньому взяли участь інші країни ЄС з жорсткою міграційною позицією, такі як Польща і Данія.

Путін байдужий до погроз Трампа

Трамп і Путін

Трамп і Путін, фото: gettyimages

Вигоди від покращення відносин з США поступаються максималістським цілям російського лідера у війні, кажуть інсайдери та аналітики, пише The Guardian.

Володимир Путін виглядає незворушним після першого відчутного розриву Дональда Трампа з Москвою – це ознака того, кажуть аналітики та інсайдери Кремля, що російський лідер давно очікував погіршення відносин після очевидного поліпшення на початку другого терміну Трампа.

Президент США різко змінив тон минулого тижня, коли оголосив про угоду щодо озброєння України і пригрозив масованими санкціями проти Росії. Хоча Москва вважає погіршення відносин з Трампом прикрим, джерела стверджують, що Путін завжди збирався ставити війну на перше місце. Він, як і раніше, впевнений, що російські сили набирають обертів і що опір України незабаром може бути зломлений.

"Москва розчарована і засмучена тим, що у неї нічого не вийшло з Трампом, – сказав колишній високопоставлений кремлівський чиновник на умовах анонімності. – Але які б очікування Путін не покладав на хороші відносини з Трампом, вони завжди будуть на другому плані після його максималістських цілей в Україні. Для Путіна вторгнення в Україну має екзистенційний характер".

Коли Трамп повернувся до Білого дому на початку цього року, швидко відновивши зусилля з налагодження відносин з Москвою і повторивши свою передвиборчу обіцянку вирішити конфлікт в Україні всього за 24 години, це на короткий час здавалося стратегічним відкриттям для Путіна. Драматичне зіткнення в Овальному кабінеті з українським президентом Володимиром Зеленським лише посилило відчуття того, що позиція Вашингтона може змінитися.

Для Кремля президентство Трампа вже давно є потенційним геополітичним потрясінням: шансом підірвати єдність НАТО і посіяти сумніви щодо довгострокових зобов'язань Заходу щодо України.

Але, зауважує The Gurdian, медовий місяць, схоже, закінчився минулого тижня, коли Трамп публічно висловив своє розчарування через відмову Путіна погодитися на припинення вогню. Після цього він надав Україні новий пакет військової допомоги, зокрема допомагає Києву придбати системи протиповітряної оборони Patriot - і пригрозив масованими санкціями проти Росії та її торгових партнерів, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Трамп, схоже, був особливо розчарований тим, що його особисті контакти з Путіним, включаючи шість телефонних дзвінків, нічого не дали, що сприймається як особиста образа для лідера, відомого своїм марнославством.

Високопоставлений колишній кремлівський чиновник назвав, здавалося б, демонстративні бомбардування українських міст після дзвінків двох лідерів "стратегічною помилкою", стверджуючи, що Путін неправильно зрозумів реакцію Трампа.

Однак, багато російських чиновників і провоєнні блогери, схоже, зітхнули з полегшенням минулого тижня, відкинувши погрози Трампа як більш м'які, ніж очікувалося, і представивши їх як фактичне надання Путіну 50-денної свободи дій.

Наразі Москва має намір посилити свій наступ в Україні. Її невпинне використання тактики рою безпілотників, запуск тисяч безпілотників щоночі дедалі більше виснажує українську оборону. За останні місяці Кремль також значно активізував свої повітряні атаки на українські міста, причому Київ зазнає частих нападів. На полі бою його війська повільно, але послідовно просуваються вперед, наближаючись до стратегічно важливого східного міста Покровськ.

Ті, хто знайомий з мисленням Путіна, кажуть, що 50-денний ультиматум Трампа, ймовірно, змусить його подвоїти свої військові зусилля. Колишнє офіційне джерело в Кремлі заявило, що Путін "одержимий" тим, щоб не виглядати слабким, і малоймовірно, що він пом'якшить свою позицію перед обличчям погроз Трампа.

Це погана новина для невеликої і все більш ізольованої фракції російської еліти, яка покладала свої надії на зближення з Вашингтоном – і потенційний економічний підйом, який воно може принести.

Для тих, хто уважно стежив за Путіним, не стало несподіванкою те, що він відкинув мирні умови Трампа, натомість підтвердивши свої масштабні вимоги, спрямовані на знищення суверенітету України. Його умови миру включають юридично зобов'язуючу обіцянку, що НАТО не буде розширюватися на схід, нейтралітет України та обмеження чисельності збройних сил країни, захист російськомовного населення, яке проживає в Україні, та визнання територіальних надбань Росії.

"Не забувайте: ми розглядаємо США не як нейтрального арбітра, а як учасника війни проти нас в Україні. Ви постачаєте зброю, яка дозволяє нашим ворогам продовжувати воювати. Тож так, США воюють з нами", – написав у Telegram ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін.

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Володимир Путін
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Війна з Росією
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