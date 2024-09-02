Проросійські хакери атакували управління повітряним рухом Німеччини
Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) зазнала кібератаки з боку проросійської хакерської групи APT28
Про це повідомляє Spigel.
"Наш офісний зв'язок був зламаний, і зараз ми вживаємо захисних заходів", - заявив речник служби управління повітряним рухом, яка базується в Лангені поблизу Франкфурта-на-Майні.
Наразі триває робота над мінімізацією наслідків інциденту.
У DFS зазначили, що хакерська атака не вплинула на повітряний рух, і він продовжує здійснюватися у звичайному режимі.
За даними служби управління повітряним рухом ФРН, атака відбулася минулого тижня. Про те, чи був отриманий доступ до даних, поки що невідомо. Як пояснив речник DFS, органи безпеки були проінформовані.
За інформацією видання, атака пов'язана з проросійським хакерським угрупуванням APT28, яке також відоме під псевдонімом "Fancy Bear". Протягом декількох років APT28 атакує комерційні підприємства, такі як оборонні, енергопостачальні та логістичні компанії.
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