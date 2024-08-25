Хакери Anonymous пригрозили правлячій партії Грузії кібератаками

Про це повідомляє NewsGeorgia.

"Грузинська демократія висить на волосині, і саме ви тримаєте ніж. Знайте – ми не терпітимемо цей очевидний напад на свободу. Якщо ви продовжите цю авторитарну політику, то викличете шторм, який не зможете контролювати. Ми зруйнуємо ті самі системи, на які ви покладаєтеся для придушення свого народу", - сказали хакери.

Видання зазначає, що таким чином Anonymous відреагував на заяви правлячої партії Грузії, що вона заборонить практично всіх своїх опонентів у випадку перемоги на парламентських виборах.

Водночас хакери порівняли "Грузинську мрію" з "найтемнішими режимами Білорусі та Північної Кореї". Вони вважають, грузинський уряд наслідує "репресивні тактики" у Венесуелі, "де режим Мадуро систематично руйнує демократичні інститути, щоб утриматися при владі".