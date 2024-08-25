Хакери Anonymous пригрозили правлячій партії Грузії кібератаками
Міжнародний рух хакерів та активістів Anonymous пригрозив партії "Грузинська мрія" масштабними кібератаками у випадку, якщо влада не відмовиться від авторитарної політики
Про це повідомляє NewsGeorgia.
"Грузинська демократія висить на волосині, і саме ви тримаєте ніж. Знайте – ми не терпітимемо цей очевидний напад на свободу. Якщо ви продовжите цю авторитарну політику, то викличете шторм, який не зможете контролювати. Ми зруйнуємо ті самі системи, на які ви покладаєтеся для придушення свого народу", - сказали хакери.
Видання зазначає, що таким чином Anonymous відреагував на заяви правлячої партії Грузії, що вона заборонить практично всіх своїх опонентів у випадку перемоги на парламентських виборах.
Водночас хакери порівняли "Грузинську мрію" з "найтемнішими режимами Білорусі та Північної Кореї". Вони вважають, грузинський уряд наслідує "репресивні тактики" у Венесуелі, "де режим Мадуро систематично руйнує демократичні інститути, щоб утриматися при владі".
- 20 серпня правляча партія "Грузинська мрія" оголосила прагнення щодо внесення змін до конституції, аби "відновити територіальну цілісність мирним шляхом". Опозиція країни побоюється, що мова йде про таємні переговори з РФ.
- Згодом премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.
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