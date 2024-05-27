Путін прилетів до Узбекистану: про що говоритиме з президентом Мірзійоєвим

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що візит диктатора є третьою закордонною поїздкою Путіна після інавгурації на п'ятий термін у травні.

Спочатку він поїхав до Китаю, де висловив вдячність за пропозиції Китаю щодо переговорів стосовно припинення конфлікту в Україні, а потім до Білорусі, де Росія розгорнула тактичну ядерну зброю.

Очільник Кремля поклав вінок до пам'ятника незалежності Узбекистану в Ташкенті та вже провів неформальні переговори з Мірзійоєвим. Офіційна зустріч президентів має відбутися сьогодні, 27 травня. Перемовини, як очікується, будуть зосереджені на поглибленні відносин між країнами.

Напередодні візиту до Узбекистану Путін і Мірзійоєв обговорили низку питань двостороннього співробітництва, включаючи торговельно-економічні відносини, повідомили в Кремлі.