Путін прилетів до Узбекистану: про що говоритиме з президентом Мірзійоєвим
У неділю, 26 травня, російський диктатор Володимир Путін прибув до столиці Узбекистану, де планує провести переговори з президентом Шавкатом Мірзійоєвим
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що візит диктатора є третьою закордонною поїздкою Путіна після інавгурації на п'ятий термін у травні.
Спочатку він поїхав до Китаю, де висловив вдячність за пропозиції Китаю щодо переговорів стосовно припинення конфлікту в Україні, а потім до Білорусі, де Росія розгорнула тактичну ядерну зброю.
Очільник Кремля поклав вінок до пам'ятника незалежності Узбекистану в Ташкенті та вже провів неформальні переговори з Мірзійоєвим. Офіційна зустріч президентів має відбутися сьогодні, 27 травня. Перемовини, як очікується, будуть зосереджені на поглибленні відносин між країнами.
Напередодні візиту до Узбекистану Путін і Мірзійоєв обговорили низку питань двостороннього співробітництва, включаючи торговельно-економічні відносини, повідомили в Кремлі.
- Нагадаємо, кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня. З "перемогою" його вітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.
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