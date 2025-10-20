Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
Кремлівська пропаганда намагається приховати втрату фактичних важелів впливу в Сирії після того, як Дамаск призупинив минулі угоди про російські військові бази в країні
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Кремль провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії. Російській стороні не вдалося домовитися про подальшу долю двох своїх баз у Сирії. У МЗС Дамаска заявили про призупинення й неприйнятність угод, укладених за попереднього режиму, та про перегляд форматів співпраці. Попри "пропозиції дружби" і візити на найвищому рівні, жодних нових домовленостей з росією немає", – йдеться в матеріалі.
ЦПД пояснює, що Москва намагається подати контакти з Сирією як "успіх дипломатії", коли сирійська сторона публічно відмежовується від попередніх зобов’язань і декларує пріоритет інтересів громадян.
"Керівництво Сирії, яке в РФ ще вчора таврували "злочинцями", сьогодні демонстративно приймають у Москві — і все одно нічого не погоджують", – наголошує Центр.
Акцентується, що метою російської пропаганди є маскування втрати важелів впливу в регіоні, говорячи нібито про партнерство.
"Насправді ж невизначеність із базами оголює вразливість російської військово-політичної присутності в Сирії та звуження простору для шантажу союзників. Поточна ситуація показує, що без реальних домовленостей і поваги до суверенітету партнерів, кремлівські піар-кампанії не працюють", – резюмує ЦПД.
- 12 жовтня Центр повідомляв, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований Росією «російсько-арабський саміт» у Москві, який мав стати демонстрацією підтримки Кремля в арабському світі.
