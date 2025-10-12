Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт

Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт

Марія Науменко
12 жовтня, 2025 неділя
15:02
Світ

Лідери Ліги арабських держав проігнорували організований Росією «російсько-арабський саміт» у Москві, який мав стати демонстрацією підтримки Кремля в арабському світі

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За данними ЦПД, Кремль планував використати саміт для демонстрації "міжнародної нормалізації" Росії та створення ілюзії "єдності" у відносинах з арабськими країнами. 

Офіційні пояснення Кремля про "складну ситуацію" та спроби прив'язати скасування саміту до зовнішньополітичних процесів Центр протидії дезінформації назвав "типовою інформаційною ширмою". 

Насправді, йдеться про значний дипломатичний провал, який підкреслює складнощі, з якими стикається Росія у спробах заручитися міжнародною підтримкою.

 "Центр раніше повідомляв,  що російські пропагандистські майданчики в арабському сегменті активно укладають меморандуми з державними та великими медіа, обмінюються контентом і запускають "документальні проєкти", покликані створювати позитивні асоціації з рф, просувати антизахідні меседжі та виправдовувати агресивну політику Кремля", - підсумували в ЦПД.

фото: Центр протидії дезінформації

  • Росія розгорнула масштабну інформаційно-психологічну кампанію, яка може бути частиною підготовки до потенційного збройного протистояння з НАТО. Аналітики не виключають можливості організації провокацій під "чужим прапором".

 

