Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW

РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW

Марія Науменко
7 жовтня, 2025 вiвторок
12:09
Війна з Росією росія ракети

Росія розгорнула масштабну інформаційно-психологічну кампанію, яка може бути частиною підготовки до потенційного збройного протистояння з НАТО. Аналітики не виключають можливості організації провокацій під "чужим прапором"

Зміст

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на нещодавню заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила Велику Британію у нібито підготовці нападу групи проукраїнських росіян на військовий корабель України або іноземне цивільне судно в європейському порту. 

У Москві також заявили, що Лондон начебто планує забезпечити диверсантів китайським підводним обладнанням, щоб згодом звинуватити Пекін у підтримці російської агресії.

В ISW підкреслили, що подібні заяви не є новими і повторюють попередні твердження про незаконні дії, спрямовані проти таких європейських країн, як Польща, Молдова та Сербія.

"Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, в якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни між НАТО і Росією", - йдеться у звіті.

На переконання аналітиків, Росія реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть бути частиною підготовки до майбутнього конфлікту з НАТО. Серед таких планів – реструктуризація військових округів на західному кордоні та активне розбудовування військових баз поблизу кордону з Фінляндією.

Водночас ISW не фіксує ознак того, що Москва активно готується до негайного зіткнення з НАТО на поточний момент.

  • Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що розвідка Німеччини має докази, що керівництво Росії обговорювало напад на НАТО.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Європа
втручання Росії
НАТО
Військові новини
пропаганда
