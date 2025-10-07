Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс

Про це Кубілюс розповів у інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Я довіряю спецслужбам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян", - сказав Кубілюс.

Він наголосив, що Росія здатна виробляти зброю у великих масштабах, а у ході війни проти України адаптувалася до технологічної трансформації.

"Росіяни на фронті досягають того, чого можуть, і платять за це жахливу ціну. Це, безумовно, нікого в Кремлі не задовольняє. Путін мав бути в Києві через три дні після початку війни. Але тим часом спосіб ведення війни змінився. Не забуваймо, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Попри величезні втрати, Росія також здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах", - наголосив єврокомісар.

Водночас він запевнив, що Європа почала належним чином реагувати на виклики.

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повторює, що коли йдеться про артилерійські боєприпаси, Росія може виробляти за три місяці стільки ж, скільки всі країни НАТО, включаючи Сполучені Штати та Канаду, можуть виробляти за рік. Нам потрібно наздогнати. І ми вже це робимо. Єврокомісія почала підтримувати збройну промисловість. В результаті цього року виробництво боєприпасів для гаубиць збільшиться. Я радий бачити, що в ЄС будуються нові збройові заводи. Ми наздоганяємо", - переконаний Кубілюс.