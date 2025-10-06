"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Gazeta Wyborcza закликав Європу вчитися в України, щоб ефективно протистояти загрозі російських безпілотників.

Він наголосив на необхідності створення європейської "стіни з безпілотників" і комплексної екосистеми оборони, подібної до української, яка поєднує передові технології, оперативний зворотний зв’язок і гнучке виробництво.

Кубілюс визнав, що Європа відстає у виявленні та протидії невеликим, повільним безпілотникам, які летять на низькій висоті.

"Ми чесно та відкрито обговорювали, що наших можливостей виявляти ворожі безпілотники недостатньо. Ми повинні навчитися цього в українців", – зазначив він. За його словами, Україна використовує спеціальні радари, акустичні датчики та комплексну систему управління, яка дозволяє оперативно реагувати на загрози.

Комісар підкреслив унікальність української моделі. "Українці створили цілу технологічну екосистему, яка захищає їхню країну". Вона включає виробників дронів, військових операторів, інженерів, які адаптують техніку до потреб фронту, та аналітиків, що обробляють дані про бойове застосування. "Це дозволяє нам зрозуміти, звідки походить загроза та як найефективніше від неї захищатися", – додав Кубілюс.

Нещодавня зустріч у Гельсінкі з десятьма міністрами оборони країн ЄС підтвердила необхідність співпраці з Україною. "Ми домовилися, що кожна країна призначить представника щодо захисту від безпілотників. Ці представники разом із військовими чиновниками поїдуть до України, щоб обговорити наші потреби з місцевими експертами", – розповів Андрюс Кубілюс. Він також відзначив гнучкість української оборонної промисловості, яка базується на стартапах, що постійно вдосконалюють обладнання на основі бойового досвіду.

Кубілюс попередив про масштаб загрози: "Українці кажуть, що їм потрібно чотири мільйони безпілотників на передовій для боротьби з російською технікою. Якщо у них є такі потреби, ми повинні припустити, що Росія має подібні можливості". Він наголосив, що без підготовки Європа може зазнати "трагічного уроку на полі бою".

Щодо фінансування, комісар зазначив, що Європа вже надала Україні військову підтримку на 60 мільярдів євро, але цього недостатньо. "Можливо, незабаром ми будемо готові дати українцям гроші із заморожених російських активів, щоб вони мали кошти на виробництво необхідної зброї", – припустив він. Андрюс Кубілюс переконаний, що успіх України є ключем до послаблення режиму Путіна: "Влада Путіна може бути послаблена лише успіхом України. Ось чому він розпочав цю війну, щоб запобігти їхньому успіху".