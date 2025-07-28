ЄС допомагатиме України незалежно від того, що робитимуть США, - єврокомісар Кубілюс

Таку думку висловив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в етері Еспресо.

"Європейський Союз був, залишається і залишатиметься залученим до оборони України незалежно від того, що вирішать зробити наші трансатлантичні партнери. Отже, тепер у країн Європейського Союзу є можливість закупити для України вкрай необхідні унікальні системи Patriot. Їх виробляє лише американська оборонна промисловість. Ці закупівлі дуже важливі для зміцнення обороноздатності України, посилення українських Збройних сил", - сказав він.

Андрюс Кубілюс вважає, що це єдиний шлях підштовхнути Росію до початку справжніх перемовин щодо припинення вогню. Адже РФ розуміє лише мову сили.

"Саме так ми можемо підштовхнути Росію до початку мирних переговорів з Україною. Тому що єдиний шлях до встановлення такого миру - це впровадження формули миру через силу. І Україні потрібно надати ці сили, і саме це роблять країни ЄС. Що зробить американська сторона - побачимо. Ми очікуємо, що така відкритість, яка є зараз, коли європейські країни можуть закуповувати системи озброєння Patriot, чи якісь інші системи у американців для зміцнення України, буде стабільною та стійкою. І ми будемо цим користуватися. Що робитимуть американці, коли ультиматум президента Трампа Путіну на 50 днів добіжить кінця, це буде на початку вересня, побачимо", - зауважив комісар ЄС з питань оборони та космосу.