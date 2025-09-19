ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, цитує Укрінформ.

За його словами, порушення російськими БПЛА простору Польщі та Румунії виявили низку вразливостей, котрі має усунути "стіна з дронів".

"Перш за все, як ми бачимо з цих інцидентів, наші можливості виявляти дрони, що залітають на нашу територію, обмежені. Тому нам потрібно навчитися у України, які інструменти можна використовувати, включаючи акустичні датчики та спеціальні радари", – зазначив Кубілюс.

Також він переконаний, що Європі слід розбудувати мережу подібних систем уздовж усього кордону з РФ, а темпи європейських оборонних закупівель – пришвидшити.

Водночас іншим уроком від України є створення та використання можливостей перехоплення: дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Єврокомісар назвав це "фактично кулеметом для збиття дронів на умовній "Тойоті".

Однак Кубілюс також наголосив: наявність окремих технологій, зокрема перехоплювачів, не вирішить проблему самостійно, адже потрібно створити екосистему. Вона передбачала б взаємозв'язки між даними системи управління бойовими діями Delta, виробниками БПЛА, операторами та досвідом роботи на передовій.