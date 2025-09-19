Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс

ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:09
Світ Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС використовуватиме досвід України, аби побудувати "стіну з дронів"

Зміст

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, цитує Укрінформ.

За його словами, порушення російськими БПЛА простору Польщі та Румунії виявили низку вразливостей, котрі має усунути "стіна з дронів".

"Перш за все, як ми бачимо з цих інцидентів, наші можливості виявляти дрони, що залітають на нашу територію, обмежені. Тому нам потрібно навчитися у України, які інструменти можна використовувати, включаючи акустичні датчики та спеціальні радари", – зазначив Кубілюс.

Також він переконаний, що Європі слід розбудувати мережу подібних систем уздовж усього кордону з РФ, а темпи європейських оборонних закупівель – пришвидшити.

Водночас іншим уроком від України є створення та використання можливостей перехоплення: дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Єврокомісар назвав це "фактично кулеметом для збиття дронів на умовній "Тойоті".

Однак Кубілюс також наголосив: наявність окремих технологій, зокрема перехоплювачів, не вирішить проблему самостійно, адже потрібно створити екосистему. Вона передбачала б взаємозв'язки між даними системи управління бойовими діями Delta, виробниками БПЛА, операторами та досвідом роботи на передовій.

  • Також єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що наступного тижня має намір провести переговори з міністрами оборони про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
Технології
безпілотник
Світ про Україну
Читайте також:
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Роберт "Мадяр" Бровді
Автор Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
Валерій Залужний
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
Київ
+19.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:18
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:36
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс приїхав до Києва й зустрівся з Сибігою
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
Термінал ЗПГ у Роттердамі
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV