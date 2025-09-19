Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України

Катерина Ганжа
19 вересня, 2025 п'ятниця
06:10
Єврокомісар Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що наступного тижня має намір провести переговори з міністрами оборони про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Кубілюс зауважив, що деякі країни Європейського Союзу обговорювали таку ідею ще до вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в реальність.

Аналітики та посадовці заявили, що російська атака виявила прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від БПЛА, хоча кілька з них вдалося збити.

"Ми дійсно хочемо просуватися вперед з дуже, дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка дійсно дуже небезпечна для нас, і зробити це якомога швидше", - зазначив Кубілюс.

Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо

Єврокомісар додав, що проведе відеоконференцію щодо цього проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, які зможуть поділитися досвідом протидії російській агресії. 

"Я повернувся з Києва два дні тому, і ми розмовляли як з урядом, так і з промисловістю… Вони охоче поділилися своїм досвідом та ноу-хау", - зазначив Кубілюс.

Він відмітив, що переговори перебувають на початковій стадії, але він уявляє проєкт як поєднання датчиків, різної зброї та систем глушіння, які виявлятимуть та нейтралізуватимуть дрони, що наближаються.

Єврокомісар зауважив, що ще зарано оцінювати вартість такої системи або час, що знадобиться для її створення. Хоча, додав він, деякі публічні оцінки аналітиків свідчать про те, що це можна зробити протягом року.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
Європа
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Олександр Усик
Автор Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
Роберт Редфорд
Автор Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
газогін "Сила Сибіру"
Автор Ірена Моляр
16 вересня, 2025 вiвторок
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
