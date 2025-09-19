Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України

Про це повідомляє Reuters.

Кубілюс зауважив, що деякі країни Європейського Союзу обговорювали таку ідею ще до вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в реальність.

Аналітики та посадовці заявили, що російська атака виявила прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від БПЛА, хоча кілька з них вдалося збити.

"Ми дійсно хочемо просуватися вперед з дуже, дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка дійсно дуже небезпечна для нас, і зробити це якомога швидше", - зазначив Кубілюс.

Єврокомісар додав, що проведе відеоконференцію щодо цього проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, які зможуть поділитися досвідом протидії російській агресії.

"Я повернувся з Києва два дні тому, і ми розмовляли як з урядом, так і з промисловістю… Вони охоче поділилися своїм досвідом та ноу-хау", - зазначив Кубілюс.

Він відмітив, що переговори перебувають на початковій стадії, але він уявляє проєкт як поєднання датчиків, різної зброї та систем глушіння, які виявлятимуть та нейтралізуватимуть дрони, що наближаються.

Єврокомісар зауважив, що ще зарано оцінювати вартість такої системи або час, що знадобиться для її створення. Хоча, додав він, деякі публічні оцінки аналітиків свідчать про те, що це можна зробити протягом року.