Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

Зеленський підкреслив, що захист України є спільним завданням для світу.

"Ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію", - підкреслив він.

За словами глави держави, попри те, що країни-учасниці НАТО мають високотехнічне озброєння, методи України є значно дешевшими.

"Звісно, у НАТО є Patriot, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "шахедів" та "Гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час", - наголосив президент.

Увечері суботи, 13 вересня 205 року, один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.



