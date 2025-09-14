Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників
Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
Зеленський підкреслив, що захист України є спільним завданням для світу.
"Ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію", - підкреслив він.
Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
За словами глави держави, попри те, що країни-учасниці НАТО мають високотехнічне озброєння, методи України є значно дешевшими.
"Звісно, у НАТО є Patriot, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "шахедів" та "Гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час", - наголосив президент.
- Увечері суботи, 13 вересня 205 року, один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.
