"Путін зробить усе, щоб Надєждін і Даванков були повністю ручними": ЦПД відреагував на смерть Навального

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Фактично його вбив Володимир Путін. Для росіян, незалежно від їхніх політичних поглядів, ця смерть означає подальше "закручування гайок" та посилення репресій. Роль опозиції у РФ тепер гратимуть Борис Надєждін і Владислав Даванков. Путін зробить усе, щоб вони були повністю ручними", - пише ЦПД.

У Центрі вважають, що розправа над політичними опонентами є ознакою трансформації автократичної російської моделі на тоталітарну.

"А також свідчить про беззахисність кожного громадянина перед державою та нестабільність і катаклізми у недалекому майбутньому. Радимо росіянам заздалегідь подумати над тим, як забезпечити виживання собі та своїм родинам. Бо подальша доля Росії – тотальна війна", - йдеться у повідомленні.