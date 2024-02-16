"Путін зробить усе, щоб Надєждін і Даванков були повністю ручними": ЦПД відреагував на смерть Навального
Центр протидії дезінформації при РНБО України відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Фактично його вбив Володимир Путін. Для росіян, незалежно від їхніх політичних поглядів, ця смерть означає подальше "закручування гайок" та посилення репресій. Роль опозиції у РФ тепер гратимуть Борис Надєждін і Владислав Даванков. Путін зробить усе, щоб вони були повністю ручними", - пише ЦПД.
У Центрі вважають, що розправа над політичними опонентами є ознакою трансформації автократичної російської моделі на тоталітарну.
"А також свідчить про беззахисність кожного громадянина перед державою та нестабільність і катаклізми у недалекому майбутньому. Радимо росіянам заздалегідь подумати над тим, як забезпечити виживання собі та своїм родинам. Бо подальша доля Росії – тотальна війна", - йдеться у повідомленні.
- У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.
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