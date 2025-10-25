Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США

"Я вважаю, Трамп зробив Путіну ще в березні і квітні настільки вигідну пропозицію, що подальші торги не можливі. З погляду Трампа саме так це й виглядає. Річ у тому, що тут є дисбаланс, адже що може запропонувати РФ Трампу? Економічні проєкти, які пропонують через Кирила Дмитрієва, – це жалюгідно за масштабами того, що пропонують інші країни Штатам в рамках взаємної комунікації. Зараз були цифри, щоб за 8 мільярдів побудувати нікому не потрібний тунель під Беринговою протокою. Це якась знущальна ідея, бо, по-перше, 8 мільярдів – це ніщо з точки зору США і інвестиційних проєктів, які їм потрібні. А з іншого боку, сенс тунелю незрозумілий", - прокоментував Морозов.

За його словами, всі попередні пропозиції – спільне освоєння Марса, Арктики, інші проєкти, які пропонувалися, - це зовсім не те, що можна пропонувати Трампу з боку РФ. Путін не може йому запропонувати, бо боїться і далі буде боятися.

"Річ у тім, що Трамп – надто великий, Америка – це величезна планета порівняно з РФ. Гравітація Америки – уявіть собі Юпітер чи Сатурн і поряд астероїд діаметром 100 кілометрів - таким є економічне співвідношення Росії та США. І на цьому тлі Путін навіть не торгується. Він просто відкинув надзвичайно вигідну пропозицію - припини бойові дії і ми тобі запропонуємо це і ось це, і навіть, як багато хто небезпідставно побоювався, просто підвісимо подальше врегулювання на необмежений термін, навіть не буде й аналога мінських документів, а буде просто висіти цей режим припинення вогню й формуватиметься лінія, як у Кореї. Це погана історія, але зрозуміло, що Трамп просував ситуацію в цей бік – це історичний факт. Путін не погодився і нічого не запропонував", - зауважив експерт.

На його думку, нема маневру в Путіна, тому він мусить в підсумку, як один з варіантів, погодитися на початкову пропозицію Трампа, але Путін тепер на це не піде без ситуації сильної кризовості в РФ. Тобто небезпечний, ще й пов’язаний з якимсь гострим проявом нелояльності з боку частини своєї верхівки. Тут не має іншого сценарію - у цей бік піде ситуація.

"Якщо ситуація так не піде, то просто стоятиме так, як буде необхідно європейським країнам, щоб реалізовувати всі заявлені та погоджені плани щодо озброєння України, забезпечення обороноздатності України, і тут нічого більше не вигадаєш. Доведеться купувати у США озброєння, далі домовлятися й ефективно використовувати розвіддані тощо. Треба сказати, що пропозиція Зеленського щодо дронів у Вашингтоні прозвучала навіть переконливіше, ніж те, що Путін пропонує в знущальній формі, адже добре розуміє, що нічого не буде ", - зазначив Морозов.

