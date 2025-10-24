Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових американських санкцій, - CNN

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
15:11
Світ Кирило Дмитрієв

Високопоставлений російський представник і фінансист Кирило Дмитрієв 24 жовтня прибув до Сполучених Штатів для "офіційних переговорів" після оголошення нових американських санкцій, зокрема, проти нафтових компаній РФ

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з чиновниками адміністрації президента США, ​​"аби продовжити обговорення американсько-російських відносин".

"Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні і після того, як Трамп заявив, що скасував запланований саміт зі своїм кремлівським колегою Володимиром Путіним", – підкреслює телеканал.

У матеріалі нагадують: посланець Кремля став першим чиновником РФ, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення в Україні – у квітні цього року. Тоді американський уряд тимчасово скасував санкції проти нього, аби Дмитрієв отримав візу, розповідало джерело CNN.

  • У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
Новини
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
