Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових американських санкцій, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з чиновниками адміністрації президента США, ​​"аби продовжити обговорення американсько-російських відносин".

"Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні і після того, як Трамп заявив, що скасував запланований саміт зі своїм кремлівським колегою Володимиром Путіним", – підкреслює телеканал.

У матеріалі нагадують: посланець Кремля став першим чиновником РФ, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення в Україні – у квітні цього року. Тоді американський уряд тимчасово скасував санкції проти нього, аби Дмитрієв отримав візу, розповідало джерело CNN.