Рада міністрів ОБСЄ збереться на початку грудня на Мальті: серед головних тем - війна в Україні

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву ОБСЄ.

"31-ша Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться 5-6 грудня 2024 року на Мальті. На запрошення чинного голови ОБСЄ, віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та європейських справ і торгівлі Мальти Яна Борга у заході візьмуть участь міністри закордонних справ з 57 країн-учасниць ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід відбуватиметься у Мальтійському виставковому центрі (MFCC) в Та' Калі, Мальта.

Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ залишатиметься питання війни Росії проти України.

Водночас засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Довідка. Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний і керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік.