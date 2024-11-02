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Рада міністрів ОБСЄ збереться на початку грудня на Мальті: серед головних тем - війна в Україні

Світлана Кравченко
2 листопада, 2024 субота
08:39
Світ ОБСЄ

Засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі цього року відбудеться 5-6 грудня на Мальті

Зміст

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву ОБСЄ.

"31-ша Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться 5-6 грудня 2024 року на Мальті. На запрошення чинного голови ОБСЄ, віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та європейських справ і торгівлі Мальти Яна Борга у заході візьмуть участь міністри закордонних справ з 57 країн-учасниць ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід відбуватиметься у Мальтійському виставковому центрі (MFCC) в Та' Калі, Мальта.

Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ залишатиметься питання війни Росії проти України.

Водночас засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Довідка. Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний і керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік.

  • Нагадаємо, у червні Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.

 

Теги:
Новини
ОБСЄ
Війна з Росією
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