ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ
Про це заявив член парламентської делегації Павло Фролов, передає пресслужба Верховної Ради України.
"У день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.
Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.
Резолюція, зокрема, закликає 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи, створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань армії РФ та інше.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Міжнародний кримінальний суд може розглянути організацію Росією голоду та знищення цивільного населення в Маріуполі.
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