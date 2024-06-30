Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу

30 червня, 2024 неділя
08:17
Війна з Росією

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ

Зміст

Про це заявив член парламентської делегації Павло Фролов, передає пресслужба Верховної Ради України. 

"У день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Резолюція, зокрема, закликає 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи, створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань армії РФ та інше. 

  • Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Міжнародний кримінальний суд може розглянути організацію Росією голоду та знищення цивільного населення в Маріуполі.
Теги:
Україна
Росія
ОБСЄ
геноцид
російська армія
геноцид українців
Світ про Україну
Читайте також:
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
28 червня, 2024 п'ятниця
Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
Рамзан Кадиров
27 червня, 2024 четвер
"В'бємо всіх": після подій в Дагестані Кадиров заявив, що треба карати родичів екстремістів
Мобілізація жінок
29 червня, 2024 субота
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
08:34
безпілотник, дрон
Росіяни на ТОТ Луганщини набирають добровольців для боротьби з українськими БПЛА глибоко у тилу, - ОВА
08:30
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
У Чорному морі чергує 1 носій "калібрів", проте ракети на ньому відсутні
08:29
OPINION
Микола Княжицький
Перший молитовний зʼїзд КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу)
08:17
безпілотник
Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей
08:08
OPINION
Микола Малуха
Щорічно через ухилення від податків держава втрачає 200-400 млрд грн
08:00
Анонс
Жорж Мікаутадзе, збірна Грузії, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 30 червня
07:40
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
У МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану щодо "війни на знищення"
07:22
Естонія
В Естонії висунули кандидата на посаду прем’єра замість Каллас
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ
07:00
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 29 червня
07:00
OPINION
Віталій Портников
Байден буде боротися
00:20
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:19
Оновлено
Расмус Гойлунн і Антоніо Рюдігер, збірна Данії, збірна Німеччини, Євро-2024
Німеччина перемогла Данію у матчі, який зупиняли через грозу
2024, субота
29 червня
23:43
Крим, Балаклава
Партизани знайшли російську ППО неподалік Сімферополя, - "Атеш"
22:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар та євро
22:22
Чернігівська ТЕЦ
На Чернігівській ТЕЦ сталась пожежа. Деталі
22:15
Сербія
У Белграді нападник поранив з арбалету охоронця посольства Ізраїлю й був застрелений
21:57
Людмила Кіченок, Олена Остапенко
Українка Кіченок виграла парний турнір WTA у Великій Британії
21:55
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
21:53
Росія з КНДР
"Аналог "Артеку": Діти з РФ відпочиватимуть у КНДР
21:44
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Росіяни вдарили по центру міста Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 23 травмованих є діти
21:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Хоче встигнути застрибнути в човен": Портников про ймовірний візит Орбана до Києва на наступному тижні
21:41
Ємен, хусити
Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ
21:13
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: пошукова операція триватиме й уночі
20:53
збірна Швейцарії, Євро-2024
Швейцарія перемогла Італію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2024
20:47
В Україні вже 30 тис. км² деокупованих територій визнані безпечними від мінних загроз
20:35
Шахтар, Артем Бондаренко
"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки
20:13
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Відчуття катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Прорив
19:58
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников
19:56
Вплинуло на 20 000 пасажирів: у Канаді через страйк скасували 150 авіарейсів
19:56
Оновлено
ЗСУ
Від початки доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки
19:00
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
18:30
знищені окупанти
На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА
18:24
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
Воєначальників Лукашенка надалі непокоїть Житомирщина: лякають "спецназом" та "скупченням сил ППО"
18:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Ультиматум Путіна є визнанням поразки у цій війні, - Піонтковський
18:09
Ексклюзив
Палестина
Палестину поділять на сектори, за які відповідатимуть миротворці з арабських країн, - історик Поліщук
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Історія з Тищенком: меми — це наразі наш максимум
17:57
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
17:56
Ексклюзив
путін
Росія хоче вести перемовини з США, адже вважає, що воює не з Україною, а з колективним Заходом, але на нашій території, - аналітик Горбач
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV