Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Наступний ордер МКС на Путіна може бути за голод у Маріуполі, ОП подав досьє, - Андрущенко
Ексклюзив

Наступний ордер МКС на Путіна може бути за голод у Маріуполі, ОП подав досьє, - Андрущенко

13 червня, 2024 четвер
09:37
Війна з Росією путін

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Міжнародний кримінальний суд може розглянути організацію Росією голоду та знищення цивільного населення в Маріуполі

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін може отримати наступний ордер вже за організацію голоду, і це для світу більш зрозуміло, ніж викрадання дітей. У The Guardian це описується не до кінця, але є цікава річ. Це ящик Пандори, який відкрили самі росіяни. Вони намагалися просунути тезу, що треба видати ордер на Нетаньягу за події, які відбуваються в Газі, щоб знівелювати ордер на Путіна. Тобто було звинувачення прокурора МКС за організацію голоду у Секторі Гази. Стало зрозуміло, що прокурори Гааги готові це розглядати й це можна використовувати", - пояснив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, юристи, з якими працює Офіс президента України в рамках юридичного супроводу, вже подали досьє у МКС, яке може стати підставою для чергового звинувачення Путіна в організації голоду.

"В цьому досьє є дуже цікаві висновки, які нарешті ставлять крапки над "і". Йдеться про те, що було використано 4 фази під час окупації Маріуполя. Кожна з фаз свідчить не тільки про геноцид, а про те, що у росіян не було цілі зберігати цивільне населення. А навпаки, що це було навмисно зроблено, щоб було якомога більше жертв. На офіційному рівні вже озвучена цифра 22 тис. загиблих, і це не остаточна цифра. Тобто відплата й покарання точно буде. І це означає, що саме за вбивство щонайменше 22 тис. маріупольців буде покарано керівництво РФ", - наголосив Андрющенко. 

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.

Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його могли арештувати у разі приїзду до ПАР.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Однак, 19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
Україна
Володимир Путін
Ізраїль
Маріуполь
Гаага
Донеччина
голод
Військові новини
воєнні злочини Росії
геноцид українців
Петро Андрющенко
Світ про Україну
Беньямін Нетаньягу
Читайте також:
Атака на Київщину. 12.06.24
12 червня, 2024 середа
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами, в Києві працювала ППО: є постраждалі
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
10 червня, 2024 понедiлок
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.38
    Купівля 40.38
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
10:12
Оновлено
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня 2024 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня: 9 людей загинули, 32 поранені
10:11
Інфографіка
Су-57
Істерика у Кремлі: що відомо про новітній винищувач Су-57, нещодавно уражений українцями, і чому ця подія стала важким ударом для росіян
10:04
OPINION
Лана Зеркаль
Заради гарних цифр: гігават генерації нереальний
10:00
куріння
Вбивають 2,7 млн європейців щороку: ВООЗ назвала шкідливі речовини та продукти
09:53
Сумщина
Плани росіян із наступу на півночі зірвані, але вони тягнуть туди резерви, - ЦПД РНБО
09:40
Харківське видавництво Vivat відкриває нову книгарню у Чернівцях 
09:12
Рятувальники ДСНС
У Кропивницькому вночі вибухнув газ у приватному будинку: постраждали двоє дітей
09:12
станція зв'язку P-416ГМ
ЗСУ вперше в історії вразили новітню станцію зв'язку росіян P-416ГМ
09:06
Андрій Пишний
"Потужний удар по фінансовій інфраструктурі": НБУ проаналізував нові санкції США проти РФ
08:52
Зруйноване росіянами Рубіжне
Росіяни не внесли окуповані та зруйновані Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне у план підготовки до зими, - ОВА
08:47
У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару
08:13
обстріл, ППО
У Росії заявили про нічну атаку дронів на Ярославську та Володимирську області
08:07
OPINION
Олексій Петров
ТЦК vs медики в Одесі: навіщо підігрівають несприйняття людей у формі ЗСУ?
08:01
Єнс Столтенберг
Надає 90% мікроелектроніки: Столтенберг назвав допомогу Китаю Росії ключовою у війні проти України
07:54
Інфографіка
втрати рф
Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів, 17 танків і 34 артсистеми
07:52
Apple став першим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн
07:41
баскетболіст Lakers Джеррі Вест
Муза для логотипа NBA: у 86 років помер баскетболіст Lakers Джеррі Вест
07:35
НАЗК
Спростити збір даних: НАЗК планує восени запустити функцію з автозаповнення декларацій
07:12
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує у Чорному морі до 4 "калібрів", в Азовському - до 24
06:58
Володимир Путін
Розвідка США вважає, що РФ планує втрутитись у вибори президента за допомогою ШІ, - Bloomberg
06:35
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Британія на саміті G7 оголосить про виділення $309 млн для України
06:22
F-16 US Department of Defense
ЗСУ намагаються послабити російську ППО до того, як отримають F-16, - ISW
06:07
Олімпіада-2024, Париж
Підтримали війну та Лукашенка: Україна закликала МОК не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску
05:56
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин
05:21
Оновлено
Нікол Пашинян
Пашинян натякнув на вихід Вірменії з ОДКБ. У МЗС країни прокоментували
04:45
В Україні 4,6 млн людей мають статус ВПО, з них отримують виплати 1,5 млн, - Верещук
04:17
Рамштайн
У Пентагоні назвали тему, яка буде однією з ключових на 23 засіданні "Рамштайну"
03:48
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
03:06
НАТО, державний прапор України
Посолка США прокоментувала слова Байдена про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру
02:32
бронетранспортер М113
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
01:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив про необхідність зобов'язання для країн НАТО щодо поставок озброєння Україні
01:21
міни, замінований пляж
Країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України
01:05
Арман Дюплантіс
Світовий рекордсмен Дюплантіс став триразовим чемпіоном Європи з легкої атлетики
00:49
Ілюстративне фото
У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих
00:26
Оновлено
українські військові, Куп'янськ
Протягом доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб
2024, середа
12 червня
23:56
Кирило Буданов
"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті
23:54
Ліонель Мессі, Золотий м'яч-2023
Мессі розповів, у якому клубі завершить кар'єру
23:23
Харківщина
Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState
23:03
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
Керівників підрозділів ЗСУ та командирів зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом, - Детектор медіа
22:36
Олімпіада, Олександр Абраменко
Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV