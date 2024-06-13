Наступний ордер МКС на Путіна може бути за голод у Маріуполі, ОП подав досьє, - Андрущенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін може отримати наступний ордер вже за організацію голоду, і це для світу більш зрозуміло, ніж викрадання дітей. У The Guardian це описується не до кінця, але є цікава річ. Це ящик Пандори, який відкрили самі росіяни. Вони намагалися просунути тезу, що треба видати ордер на Нетаньягу за події, які відбуваються в Газі, щоб знівелювати ордер на Путіна. Тобто було звинувачення прокурора МКС за організацію голоду у Секторі Гази. Стало зрозуміло, що прокурори Гааги готові це розглядати й це можна використовувати", - пояснив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, юристи, з якими працює Офіс президента України в рамках юридичного супроводу, вже подали досьє у МКС, яке може стати підставою для чергового звинувачення Путіна в організації голоду.

"В цьому досьє є дуже цікаві висновки, які нарешті ставлять крапки над "і". Йдеться про те, що було використано 4 фази під час окупації Маріуполя. Кожна з фаз свідчить не тільки про геноцид, а про те, що у росіян не було цілі зберігати цивільне населення. А навпаки, що це було навмисно зроблено, щоб було якомога більше жертв. На офіційному рівні вже озвучена цифра 22 тис. загиблих, і це не остаточна цифра. Тобто відплата й покарання точно буде. І це означає, що саме за вбивство щонайменше 22 тис. маріупольців буде покарано керівництво РФ", - наголосив Андрющенко.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.

Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його могли арештувати у разі приїзду до ПАР.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Однак, 19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.