Рада представників Іраку підтримала уряд у заходах щодо протистояння безпековим викликам

Про це інформує Іракське інформаційне агентство (INA).

Представники парламенту наголосили на необхідності зміцнення національної безпеки та боротьби з організованою злочинністю.

Вони закликали уряд забезпечити стабільність у звільнених від терористичних угруповань ІДІЛ регіонах та допомогти переміщеним особам повернутися до своїх домівок. У заяві також наголошується на важливості збереження суверенітету країни та запобігання втягуванню Іраку у проксі-війни.

"Члени Ради представників висловили свою повну підтримку уряду ас-Судані в його заходах, спрямованих на протистояння безпековим викликам, з якими стикається Ірак, для підтримки своєї національної безпеки і захисту громадян, а також високо оцінили роль уряду в підтримці безпеки і недопущенні втягування Іраку в проксі-війну", - йдеться у повідомленні.