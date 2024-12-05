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Рада представників Іраку підтримала уряд у заходах щодо протистояння безпековим викликам

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
02:10
Світ Ірак

Члени Ради представників Іраку висловили повну підтримку уряду прем'єр-міністра Мохаммеда Шіа ас-Судані у заходах, спрямованих на протистояння безпековим викликам

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Про це інформує Іракське інформаційне агентство (INA). 

Представники парламенту наголосили на необхідності зміцнення національної безпеки та боротьби з організованою злочинністю. 

Вони закликали уряд забезпечити стабільність у звільнених від терористичних угруповань ІДІЛ регіонах та допомогти переміщеним особам повернутися до своїх домівок. У заяві також наголошується на важливості збереження суверенітету країни та запобігання втягуванню Іраку у проксі-війни.

"Члени Ради представників висловили свою повну підтримку уряду ас-Судані в його заходах, спрямованих на протистояння безпековим викликам, з якими стикається Ірак, для підтримки своєї національної безпеки і захисту громадян, а також високо оцінили роль уряду в підтримці безпеки і недопущенні втягування Іраку в проксі-війну", - йдеться у повідомленні. 

  • 27 вересня уряди США та Іраку оголосили про згортання військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" протягом року. 
Теги:
Новини
Ірак
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