Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників
25 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників
Про це повідомляє Reuters.
Сполучені Штати утрималися від голосування за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.
Решта 14 членів ради проголосували за рішення, запропоноване 10 обранцями органу.
Резолюція також "наголошує на терміновій необхідності розширення потоку гуманітарної допомоги та зміцнення захисту цивільних осіб у всьому секторі Газа та повторює свою вимогу зняти всі перешкоди для надання гуманітарної допомоги в масштабах".
Ізраїльське армійське радіо повідомило незадовго до початку засідання ради, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скасує заплановану делегацію до Вашингтона, якщо США не накладуть вето на резолюцію.
- У п'ятницю, 22 березня, Росія та Китай наклали вето на резолюцію ООН, підтриману США, із закликом до "негайного і стійкого припинення вогню" у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.
- У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.93 Купівля 38.93Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе