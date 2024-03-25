Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати утрималися від голосування за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.

Решта 14 членів ради проголосували за рішення, запропоноване 10 обранцями органу.

Резолюція також "наголошує на терміновій необхідності розширення потоку гуманітарної допомоги та зміцнення захисту цивільних осіб у всьому секторі Газа та повторює свою вимогу зняти всі перешкоди для надання гуманітарної допомоги в масштабах".

Ізраїльське армійське радіо повідомило незадовго до початку засідання ради, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скасує заплановану делегацію до Вашингтона, якщо США не накладуть вето на резолюцію.