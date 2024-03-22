Росія і Китай заветували в ООН резолюцію США про негайне припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Associated Press.

З 15 членів Ради Безпеки ООН за резолюцію проголосували 11, проти - 3, утримався - 1.

Посол Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням заявив, що Москва підтримує негайне припинення вогню, але поставив під сумнів формулювання резолюції та звинуватив держсекретаря США Ентоні Блінкена і посла США Лінду Томас-Грінфілд в тому, що вони "вводять в оману міжнародне співтовариство" з "політично мотивованих" міркувань.

Згідно з проєктом резолюції, винесеним на голосування, визначається "імператив негайного і стійкого припинення вогню", без прямого посилання на звільнення заручників.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва не буде задоволена "нічим, що не закликає до негайного припинення вогню", запитавши: "Що таке імператив? У мене є імператив дати вам 100 доларів, але ... це лише імператив, а не 100 доларів".

"Отже, хтось дурить, я думаю, (міжнародне, - ред.) співтовариство", - підкреслив він.