Генсек ООН Гутерріш відвідав Рафах, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі
У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців
Про це повідомляє Bloomberg.
"Довга черга заблокованих вантажівок з гуманітарною допомогою по один бік воріт. Довга тінь голоду по інший, - зазначив Гутерріш. - Настав час по-справжньому наповнити Газу життєво необхідною допомогою".
Перебуваючи у Рафаху, генсек ООН наголосив, що "ніщо не виправдовує жахливі атаки ХАМАСу 7 жовтня. І ніщо не виправдовує колективне покарання палестинського народу".
"Настав час для залізного зобов'язання Ізраїлю щодо повного, безперешкодного доступу гуманітарних вантажів на всій території Гази", - підкреслив він.
У відповідь Ізраїль заявив, що робить все можливе, щоб сприяти надходженню продовольства і медикаментів до Гази, і не встановлює жодних обмежень на обсяги допомоги.
- 21 березня повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив американським сенаторам-республіканцям, що країна продовжить свої військові дії проти ХАМАСу у Газі.
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