Генсек ООН Гутерріш відвідав Рафах, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Bloomberg.

"Довга черга заблокованих вантажівок з гуманітарною допомогою по один бік воріт. Довга тінь голоду по інший, - зазначив Гутерріш. - Настав час по-справжньому наповнити Газу життєво необхідною допомогою".

Перебуваючи у Рафаху, генсек ООН наголосив, що "ніщо не виправдовує жахливі атаки ХАМАСу 7 жовтня. І ніщо не виправдовує колективне покарання палестинського народу".

"Настав час для залізного зобов'язання Ізраїлю щодо повного, безперешкодного доступу гуманітарних вантажів на всій території Гази", - підкреслив він.

У відповідь Ізраїль заявив, що робить все можливе, щоб сприяти надходженню продовольства і медикаментів до Гази, і не встановлює жодних обмежень на обсяги допомоги.