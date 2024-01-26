Радник Байдена Салліван зустрінеться в Таїланді з очільником МЗС Китаю Ван Ї
З 26 по 29 січня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї перебуватиме з візитом у Таїланді для проведення нового раунду переговорів із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном
Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.
У повідомленні йдеться, що китайський дипломат здійснить поїздку на запрошення його таїландського колеги Дона Прамудвінаі, проте згадується лише про його переговори з радником Байдена з нацбезпеки, що, вочевидь, і є головною метою візиту до сусідньої країни.
"За домовленістю урядів Китаю та Сполучених Штатів, у Бангкоку Ван Ї проведе новий раунд зустрічей із радником із національної безпеки США Джейком Салліваном", - йдеться у повідомленні..
Про що піде мова на переговорах не зазначається.
У заяві прессекретаря Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон стосовно зустрічі Саллівана з Ван Ї в Бангкоку йдеться, що ця зустріч є продовженням виконання обома сторонами домовленостей підтримувати стратегічну комунікацію та відповідально керувати відносинами, досягнутих на саміті лідерів США і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско в листопаді минулого року.
- Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
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