Радник Байдена Салліван зустрінеться в Таїланді з очільником МЗС Китаю Ван Ї

Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.

У повідомленні йдеться, що китайський дипломат здійснить поїздку на запрошення його таїландського колеги Дона Прамудвінаі, проте згадується лише про його переговори з радником Байдена з нацбезпеки, що, вочевидь, і є головною метою візиту до сусідньої країни.

"За домовленістю урядів Китаю та Сполучених Штатів, у Бангкоку Ван Ї проведе новий раунд зустрічей із радником із національної безпеки США Джейком Салліваном", - йдеться у повідомленні..

Про що піде мова на переговорах не зазначається.

У заяві прессекретаря Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон стосовно зустрічі Саллівана з Ван Ї в Бангкоку йдеться, що ця зустріч є продовженням виконання обома сторонами домовленостей підтримувати стратегічну комунікацію та відповідально керувати відносинами, досягнутих на саміті лідерів США і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско в листопаді минулого року.