США та Китай домовились відновити контакти між військовими, - Пентагон

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він підкреслив, що останні новини про заплановане відновлення контактів між військовими є обнадійливими.

Міністр оборони зазначив, що послідовний і конструктивний діалог на військовому рівні важливий і США планують вести практичні переговори з представниками Китаю на всіх рівнях.

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У Пентагоні додали, що відсутність зв’язку з Китаєм на рівні військових викликала занепокоєння, особливо в контексті провокаційної поведінки китайських військових. Це виражається у випадках перехоплень американських літаків.

США зафіксували понад 180 примусових і ризикованих перехоплень своїх літаків у регіоні з 2021 по 2023 рік.