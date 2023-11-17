США та Китай домовились відновити контакти між військовими, - Пентагон
Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Він підкреслив, що останні новини про заплановане відновлення контактів між військовими є обнадійливими.
Міністр оборони зазначив, що послідовний і конструктивний діалог на військовому рівні важливий і США планують вести практичні переговори з представниками Китаю на всіх рівнях.
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У Пентагоні додали, що відсутність зв’язку з Китаєм на рівні військових викликала занепокоєння, особливо в контексті провокаційної поведінки китайських військових. Це виражається у випадках перехоплень американських літаків.
США зафіксували понад 180 примусових і ризикованих перехоплень своїх літаків у регіоні з 2021 по 2023 рік.
- 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
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- Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
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