"Планета достатньо велика для успіху двох країн": Байден і Сі почали зустріч на саміті АТЕС

"Я ціную нашу розмову, тому що вважаю найважливішим, щоб ми з вами чітко розуміли один одного, лідер лідера, без помилкових уявлень чи неправильного спілкування. Ми маємо забезпечити, щоб конкуренція не переросла у конфлікт. І ми також повинні відповідально ставитися до неї — до цієї конкуренції. Це те, чого хочуть США і що ми збираємося робити. Я також вірю, що світ хоче цього від нас обох. Ми також несемо відповідальність перед нашими народами і перед світом - працювати разом, коли ми бачимо, що це в наших інтересах. І критичні глобальні виклики, з якими ми стикаємося - від зміни клімату до штучного інтелекту та боротьби з наркотиками - вимагають наших спільних зусиль", - сказав Байден.

Сі Цзіньпін своєю чергою висловив переконання, що відносини КНР і США є найважливішими двосторонніми відносинами у світі.

"Світ вийшов із пандемії COVID, але все ще зазнає її величезного впливу. Глобальна економіка відновлюється, але її динаміка залишається млявою. Промислові ланцюги та ланцюги поставок все ще перебувають під загрозою переривання, а протекціонізм зростає. Усе це серйозні проблеми. Відносини Китаю та США, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті — прискорення глобальних трансформацій, небачених упродовж століття. Він має розвиватися таким чином, щоб приносити користь нашим двом народам і сприяти нашій відповідальності за розвиток людства", - сказав Сі.

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Очільник Китаю також наголосив, що дві країни не мають повертатися спинами одна до одної.

"Стосунки Китаю зі США ніколи не були гладкими протягом останніх понад 50 років і вони завжди стикаються з проблемами того чи іншого роду. Проте вони продовжували рухатися вперед крізь повороти. Для двох великих країн, таких як Китай і США, відвернутися одна від одної – не вихід. Одній стороні нереально переробити іншу, а конфлікт і протистояння мають нестерпні наслідки для обох сторін. Я досі вважаю, що конкуренція між великими країнами не є переважаючою тенденцією нинішнього часу і не може вирішити проблеми, з якими стикаються Китай, США чи світ загалом. Планета Земля достатньо велика, щоб обидві країни могли досягти успіху, і успіх однієї країни є можливістю для іншої", - сказав Сі.

Китайський лідер висловив сподівання, що країни зможуть "піднятися над розбіжностями" та знайти спосіб співіснування.

"Те, що Китай і США різні за історією, культурою, соціальним устроєм і шляхом розвитку, є об'єктивним фактом. Проте, доки вони поважають один одного, співіснують у мирі та прагнуть взаємовигідної співпраці, вони будуть цілком здатні піднятися над розбіжностями та знайти правильний спосіб для двох великих країн ладнати одна з одною. Я твердо вірю в багатообіцяюче майбутнє двосторонніх відносин. Пане президенте, ми з вами, ми стоїмо за кермом стосунків Китаю та США. Ми несемо велику відповідальність перед двома народами, перед світом та перед історією. Я з нетерпінням чекаю поглибленого обміну думками та досягнення нового розуміння з вами щодо стратегічних і всеосяжних питань, критичних для напрямку відносин Китаю та США, і з основних питань, що впливають на мир і розвиток у світі", - сказав Сі.