"Ввімкнули звук тривоги": українці влаштували акцію під час виступу Навальної у Португалії

Відео з події опублікувала блогерка Христина Жук.

"Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям, хто приєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу", – написала Жук.

Представники IT-конференції Web Summit поки не прокоментували акцію протесту від українців. Організатори заявили, що запросили Юлію Навальну, бо вона є "потужним голосом за демократію та права людей".

Web Summit проходить у португальському Лісабоні.

Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.

На сцену вийшла українка, наш голос почули



Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024