"Ввімкнули звук тривоги": українці влаштували акцію під час виступу Навальної у Португалії
Українські активісти увімкнули сирени під час виступу Юлії Навального на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні
Відео з події опублікувала блогерка Христина Жук.
"Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям, хто приєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу", – написала Жук.
Представники IT-конференції Web Summit поки не прокоментували акцію протесту від українців. Організатори заявили, що запросили Юлію Навальну, бо вона є "потужним голосом за демократію та права людей".
Web Summit проходить у португальському Лісабоні.
- 21 жовтня Юлія Навальна, вдова загиблого російського опозиційного лідера Олексія Навального, заявила про свій намір балотуватися на посаду президента Росії.
- Актуальне
- Важливе