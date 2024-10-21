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Коли ера Путіна закінчиться: Юлія Навальна оголосила про намір балотуватись в президенти Росії

Марія Науменко
21 жовтня, 2024 понедiлок
10:33
Світ На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME

Юлія Навальна, вдова загиблого російського опозиційного лідера Олексія Навального, заявила про свій намір балотуватися на посаду президента Росії

Зміст

Про це вона заявила в інтерв'ю BBC.

Презентуючи мемуари "Патріот", які її чоловік писав перед смертю, Юлія Навальна підтвердила свої плани, заявивши, що коли прийде час, "візьме участь у виборах як кандидат".

За її словами, це рішення є однозначним, оскільки вона бажає боротьбу її чоловіка за демократію в країні.

Навальна зазначила, що усвідомлює ризики, пов’язані з поверненням до Росії, де їй загрожує арешт за звинуваченням в екстремізмі. Вона підкреслила, що повернеться додому лише після відходу Володимира Путіна з посади президента.

"Мій політичний опонент - Володимир Путін. І я зроблю все, щоб його режим впав якомога швидше", - наголосила вона.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін висловив припущення, що опозиційного російського політика могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі.

Теги:
Росія
політика
вибори в Росії
Олексій Навальний
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