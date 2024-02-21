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Навального могли вбити ударом у серце, це візитівка КДБ, – правозахисник

21 лютого, 2024 середа
08:02
Світ Олексій Навальний

Опозиційного російського політика Олексія Навального могли вбити ударом кулака в серце, перед цим ослабивши його організм тривалим перебуванням на морозі

Про це сказав виданню The Times засновник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Осєчкін заявив, що синці, виявлені на тілі опозиціонера, відповідають техніці "одного удару", якої навчали працівників КДБ. Правозахисник послався на джерело, яке працює у виправній колонії, де в п’ятницю помер Навальний.

За словами Осєчкіна, перед смертю 47-річний Навальний більш ніж дві з половиною години провів на відкритому повітрі в одиночній камері. Температура там могла опускатися до 27 градусів морозу. 

"Я думаю, що спочатку вони протримали його довгий час на морозі та сповільнили кровообіг до мінімуму, – сказав Осєчкін. – І тоді вбити когось стає дуже легко, за лічені секунди, якщо оперативник має певний досвід у цьому. Це старий метод спецпідрозділів КДБ. Вони навчили своїх спеців вбивати людину одним ударом у серце, у центр тіла. Це була візитна картка КДБ".

Коментуючи припущення вдови Навального, Юлії, нібито її чоловіка вбили за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок", Осєчкін сказав, що вважає це малоймовірним. 

"Звичайно, це можливо, але, коли хтось перебуває під контролем тюремної системи, є багато варіантів, як його вбити. "Новачок" залишить слід у його організмі й приведе прямо до Путіна, оскільки він уже використав його одного разу проти Навального", – пояснив Осєчкін.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Теги:
Новини
Росія
Олексій Навальний
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